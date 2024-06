Gyventojai jau ragauja šviežias lietuviškas bulves: pasakė, kiek jos kainuoja šiemet

Antanavo krašto (Kazlų Rūdos sav.) ūkininkai Algimantas Bučionis ir jo žentas Ramūnas Baniulaitis prekybą šviežiomis bulvėmis Marijampolėje, R. Juknevičiaus gatvės turgavietėje, šiemet pradėjo kaip niekada anksti – gegužės pabaigoje.

„Šiais metais beveik dviem savaitėmis anksčiau nei įprastai, nes pavasaris buvo labai šiltas ir bulvėms augti sąlygos buvo labai palankios. Mes dar jas ir palaistydavome“, – pasakojo bulvių augintojas A. Bučionis.

REKLAMA

REKLAMA

Antanavo ūkininkai A. Bučionis su žentu R. Baniulaičiu vieni pirmųjų šiemet marijampoliečiams pasiūlė lietuviškų ankstyvųjų bulvių

REKLAMA

Pačioje prekybos pradžioje ankstyvųjų bulvių pardavimo kaina Marijampolės turgavietėje svyravo nuo 0,8 iki 2,5 Eur/kg, priklausomai nuo bulvių dydžio. Panorusių paragauti šviežių bulvių netrūko.

Bulvių stygiumi nesiskundė ir dar vienas jų augintojas iš Liudvinavo krašto (Marijampolės sav.), pardavinėti šviežias bulves šioje turgavietėje pradėjęs dar viena savaite anksčiau. Anot jo, „Solist“ veislės bulvėms šis pavasaris buvo itin palankus, todėl jos užderėjo gana neblogai ir labai anksti.

REKLAMA

REKLAMA

Ūkininkai iš Antanavo dar prekiavo ir pernykštėmis bulvėmis, nes ir šios buvo išlaikytos geromis sąlygomis ir maistui dar buvo tinkamos.

Pagavo spartų augimą

Žemės ūkyje daugiau kaip 25 metus „nardanti“ Ramoniškių kaimo (Vilkaviškio r.) ūkininkė Alvytė Valuckienė šiemečius bulvių pasėlius aplanko beveik kiekvieną dieną.

„Teisingai pastebėjote, kad bulvės, ir ne tik jos, auga sparčiau nei ankstesniais metais. Visos kultūros bręsta sparčiau. Gal tai yra kompensacija tam šaltajam periodui anksti pavasarį.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Dar kai kurie regionai laikas nuo laiko gauna lietaus, tai irgi turi daug įtakos bulvių augimui. Man bulvių pasėliai – kaip mažam vaikui: turiu juos lankyti kiekvieną dieną, stebėti pokyčius, laiku priimti sprendimus. Ypač sunku kovoti su piktžolėmis“, – pasakojo patyrusi bulvių augintoja.

Anot jos, reikia pritaikyti herbicidus ir panaudoti juos tinkamu metu. Dažniausiai vienas ir tinkamai panaudotas herbicidas veikia tik ribotą kiekį piktžolių. Todėl dažnai reikia priimti kitus sprendimus, kurių nėra daug.

REKLAMA

A.Valuckienė jau galvojo ir apie fungicidų naudojimą, mat kai kurių veislių bulvių virkščios jau ima liestis vagutėse. Tai – vienas iš rodiklių fungicidų naudojimo laikui.

„Manau, kad ir kenkėjų neišvengsime. Jie darosi vis atsparesni apsaugos priemonėms“, – atkreipė dėmesį A. Valuckienė.

Šiemet labai anksti visi suskato ieškoti šiemečių, šviežių daržovių. Ir jų dairosi jau ne vien prekybos centruose, bet ir pas ūkininkus. Tačiau prekybos centruose šviežios daržovės šiuo metų laiku dažniausiai būna atkeliavusios iš tolimesnių ir šiltesnių šalių, net iš Afrikos.

REKLAMA

Ramoniškių kaimo ūkininkė įvertino, kad jos bulvių pasėliai birželio pradžioje yra vidutiniškai geri – didesnė jų dalis sudaro sveiko pasėlio vaizdą. Bet yra vietų, kur bulvės žuvo nuo liūčių.

Anot jos, nežiūrint, kad beveik visa bulvių sėkla buvo pirkta sertifikuota, vis tiek yra prastų pasėlių dėl sėklos kokybės. A. Valuckienė stengiasi bulvių sėklą pirkti iš kelių tiekėjų, kad sumažintų riziką įsigyti blogos sėklos, bet beveik kasmet tokių vis dar pasitaiko.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Plati veislių skalė

Šiemet savo ūkyje Valuckai pardavimui yra pasodinę 10 veislių bulvių, taip pat keletą bandyminių veislių. Alvytė negalėtų nepaminėti „Barselona“ veislės, kurią pradėjo auginti nuo pernai ir kuri jai padarė įspūdį: bulvės gerai augo nelaistomos, užaugo gražios formos, skanios, gerai išsilaikė sandėliuose – pateisino jos lūkesčius.

„Bent jau man tai – labai skanios bulvės. Jų vidus yra lengvai gelsvas, tai kai kas mano, kad tokios bulvės turi būti neskanios. Bet jie klysta. Labai daug yra skanių veislių bulvių šviesiu vidumi“, – patikino ūkininkė, pastebėdama, kad ir šiemet auginant „Barselona“ veislės bulves viskas yra gerai.

REKLAMA

Valuckų šeimos ūkyje tradiciškai vis dar yra auginamos „Vineta“ veislės bulvės. Pasak A. Valuckienės, tai – bulvės, skirtos lietuviams. Auginti jas nėra sudėtinga, o ir skonis yra geras.

Taip pat Alvytė mėgsta auginti „Melody“ veislės bulves, kurios ir auginant, ir sandėliuojant turi savitumo, tačiau atperka, nes yra skanios, derlingos, geras jų ramybės periodas.

Ūkyje vietą užsitarnavo ir seniai išvestos „Jelly“ veislės bulvės. Nors jos – derlingos, geros išvaizdos, skanios, reikia mokėti jas tinkamai sandėliuoti, nes turi ir kaprizų, bet yra vertinamos užsienio ir vietos rinkose.

REKLAMA

Alvytės teigimu, „Soraya“ veislės bulvės yra nereiklios auginti, patogios sandėliuoti ir labai populiarios Europos Sąjungoje. Be to, tinka sergantiems diabetu. Kitos šiame ūkyje auginamos „Baltic Rosse“ veislės bulvės, pasak ūkio šeimininkės, yra derlingos, gero skonio, nereiklios dirvai, lengvai sandėliuojamos, be to, labai mėgstamos Balkanų šalyse ir paklausios Lenkijoje.

Šiemet ji pasodino „Alouettė“ ir „Acoustic“ veislių bulves, kurios turėtų būti atsparesnės marui. „Acoustic“ veislės bulves ji sodino pirmą kartą. Tuo metu „Alouettė“ veislės bulvės užauga gražios formos, neišsikraipo sunkesnėje dirvoje, būna gero skonio.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Tačiau abiejų šių veislių bulvių yra trumpa ramybės fazė. Anksti atsibunda“, – apie atsparesnes marui veisles pasakojo augintoja.

Pirmą kartą A. Valuckienė šiemet augina „Colomba“ veislės bulves, tad apie jas galės papasakoti, kai įgaus patirties jų auginime. Šiemet, kaip visada, Alvytė ūkyje turi pasodinusi ir bandyminių veislių bulvių, nes vis naujų veislių pasiūlo mokslininkė Audronė Žebrauskienė iš „Agrimatco“.

Auginti tiek daug veislių bulvių, pasak ūkininkės A. Valuckienės, nėra patogu, kai jas reikia sandėliuoti, ruošti prekybai. Tačiau taip yra mažinama rizika įsigyti nekokybiškos sėklos, o ir skirtingų veislių bulvės skirtingai reaguoja į ekstremalias gamtos sąlygas: „Jei nepasiseks su vienomis, tai gal praradimus kompensuos kitos veislės bulvės.“

REKLAMA

Nors šiemet vasaros pradžioje bulvių pasėliai – įspūdingi, Ramoniškių kaimo bulvių augintoja dar nėra linkusi spėlioti būsimo derliaus.

„Visą bulvių derlių sudaro daug dedamųjų. Pirmiausia – gamtos malonė. Ar ne per aukšta bus temperatūra, ar pakaks drėgmės, ar nebus liūčių, krušos ir t.t.

Iš mano pusės, manau, padaryta viskas arba beveik viskas, nes sau priekaištų dar šiek tiek turiu. Bet ne visada galima numatyti pasekmes atliekant darbus pagal raidę. Jei viskas būtų maždaug gerai su gamta, derlius turėtų būti aukščiau vidutinio“, – lūkesčiais dalijosi Alvytė.

REKLAMA

Pasėliai – retesni

Šilavoto kaimo (Liudvinavo sen., Marijampolės sav.) daržininkas Povilas Žolynas pasakojo, kad šiemet jo ūkyje ankstyvosioms bulvėms kažkas netiko.

Anot ūkininko, jas pasodino gana anksti, bet joms gal buvo per šalta, gal kitos sąlygos netiko, kad kas kelinta sėklinė bulvė žemėje sunyko, supuvo.

„Šiemet bulvių pasėliai pas mus bus retesni“, – situaciją savame ūkyje birželio pradžioje stebėjo Povilas.

Šį pavasarį pernykštes bulves iš savo ūkio P. Žolynas siūlė ne tik maistui, bet ir sėklai, gyvulių pašarams. Tokiu keliu pavyko jas beveik visas išparduoti. Saugykloje jis pasiliko tik tiek bulvių, kad likučio užtektų iki šviežių.

REKLAMA

REKLAMA

Liepos mėnesį Žolynai planuoja pradėti kasti šviežias, be priedangų auginamas ankstyvąsias bulves: „Mes auginame ankstyvąsias, bet pastaraisiais metais jų prieš sodinimą nedaiginame ir pasodinę nedangstome.“

Anksčiau Žolynai užsiėmė ir ankstyvųjų bulvių auginimu po priedangomis. Kai jomis prekiaudavo turguje, siekdavo šviežių bulvių prekybai pateikti kuo anksčiau. Tad sodindavo daigintas ir dengdavo.

Pradėjęs tiekti bulves švietimo įstaigoms (vaikų darželiams, mokykloms), Žolynų ūkis pasirinko auginimo technologiją – sandėlyje sėklines bulves palaiko apie mėnesį ilgiau.

Be to, parduodant bulves įstaigoms jų kaina yra vienoda. Labai nustebintų prašydami po 2–3 Eur/kg šviežių bulvių vien dėl to, kad jas nukasė labai anksti.

„Mes nelabai ir stengiamės anksti užauginti ir anksti jų pateikti“, – aiškino Povilas, minėdamas, kad jų kaimynai ankstyvąsias bulves jau dabar kasa – jos jų kraštuose taip pat užaugo.

Bulvių laukuose be to, kad šiemet pasėliai bus retesni, kol kas kenkėjų srauto Povilas nepastebi.

„Nežinau, kaip toliau bus, bet kol kas kenkėjų ant bulvienojų nematyti. Kiek vaikščiojau, stebėjau, vabaliukų – tik kur ne kur koks vienas kitas. Dabar, birželį, lietaus bulvės jau gavo, šilta, viskas gerai, manau, turėtų augti.

REKLAMA

Šiandien, ką matome, bulvių turėtume užsiauginti. Tačiau visi žinome, kaip greitai žemės ūkyje viskas verčiasi. Tai ledų krušos išdaužo, tai dar nežinia kokie kitokie iššūkiai laukia“, – atsargiai prognozavo bulvių derlių Marijampolės krašto daržininkas, kol kas dar nesiūlantis iš savo ūkio šviežių daržovių.

Jo pastebėjimu, šiemet labai anksti visi suskato ieškoti šiemečių, šviežių daržovių. Ir jų dairosi jau ne vien prekybos centruose, bet ir pas ūkininkus. Prekybos centruose šviežios daržovės šiuo metų laiku dažniausiai būna atkeliavusios iš tolimesnių ir šiltesnių šalių. Todėl patarė būti kantresniems, šiek tiek palaukti, kol užaugs lietuviškos.

Straipsnio autorė – Rima Kazakevičienė