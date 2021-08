Gyventojai dar gali pretenduoti į 11 mln. eurų netaršiam transportui

Pasak Aplinkos ministerijos, šiemet jau 4,5 tūkst. žmonių gavo daugiau nei 4 mln. eurų paramos iš Klimato kaitos programos ir įsigijo elektrinį paspirtuką, dviratį, mažiau taršų automobilį, elektromobilį, viešojo transporto bilietus ar dalijimosi paslaugą, sunaikino taršų automobilį.

Iš viso ministerija šiam tikslui jau skyrė 15 mln. eurų.

Populiariausi ir toliau išlieka elektriniai paspirtukai ir paprasti dviračiai – jų įsigyta per 6 tūkst. Toliau seka elektriniai dviračiai (apie 800) ir viešojo transporto bilietai bei dalijimosi paslaugos (virš 200). Be to, įsigyta beveik 600 mažataršių ir per 300 elektra varomų automobilių.

Be to, sunaikinta daugiau nei 4,3 tūkst. taršių automobilių, už kiekvieną išmokėta 1 tūkst. eurų kompensacija.

Paraiškas Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) dar galima teikti iki metų pabaigos arba, o kai kurių kvietimų atveju, – kol užteks skirtų lėšų.