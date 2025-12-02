Gyvename geriau nei latviai ir estai? Prognozuoja, kad Lietuvos ekonomika toliau augs sparčiausiai Baltijos šalyse

Paryžiuje įsikūrusios tarptautinės organizacijos ekspertų atnaujintais skaičiavimais, 2025-aisiais Lietuva sukurs 2,5 proc. solidesnį nei ankstesniais metais bendrąjį vidaus produktą. 2026 metais ekonomikos augimas turėtų spartėti iki 3,1 proc., tačiau 2027-aisiais veikiausiai sulėtės iki 2 procentų.
„(Lietuvos ekonomikos – BNS) prognozę smarkiai nulėmė namų ūkių vartojimas: prie stipraus realaus darbo užmokesčio augimo prisidės ir 2026-iasiais atsirasianti galimybė išsiimti lėšas iš antrosios pensijų pakopos, tačiau abu šie faktoriai išblės 2027 metais“, – nurodoma EBPO apžvalgoje.
„Vis dėlto esminė rizika Lietuvai, be pasaulinių energijos kainų ir geopolitinės įtampos, yra euro zonos augimo tendencijos“, – pabrėžia EBPO.
Anot organizacijos, didžiąją dalį antrojoje pakopoje sukauptų lėšų Lietuvos gyventojai tikėtina atsiims dar kitąmet, o tai vartojimą turėtų paskatinti apie 2 proc. punkto.
EBPO taip pat mano, kad 2026-aisiais, skatinamos ES fondų ir gerėjant finansavimo sąlygoms, šalyje augs investicijos.
Dar prognozuojama, kad šalies eksportas šiemet bus 5,2 proc. didesnis nei prieš metus, tačiau 2026 ir 2027 metais eksporto augimas sulėtės iki 2,9 procento.
Be kita ko, numatoma, kad ateityje Lietuva patirs didelį demografinį šoką, o senstant visuomenei vis daugiau išlaidų reikės senatvės pensijoms. Anot EBPO, kitąmet įsigaliojant antrosios pensijų pakopos sistemos pakeitimams, Lietuvai „būtina sukurti papildomą fiskalinę erdvę“, siekiant išlaikyti fiskalinį tvarumą.
„Tam reikės gerinti viešųjų išlaidų efektyvumą, mobilizuoti papildomas mokesčių pajamas ir skatinti formalią ekonominę veiklą“, – nurodo EBPO.
Latvijos ekonomikai pranašaujamas 1,2 proc. augimas šiemet, 2,1 proc. kitąmet ir 2,5 proc. 2027 metais, Estijos – atitinkamai 0,7 proc., 2,9 proc. ir 2,8 procento.
EBPO atnaujintomis prognozėmis, suderinta vidutinė infliacija Lietuvoje šiais metais turėtų siekti 3,5 proc., ateinančiais metais – 3 proc., 2027-aisiais – 2,5 proc., Latvijoje – atitinkamai 3,8 proc., 2,5 proc. ir 2,1 proc., Estijoje – 5 proc., 3,5 proc. ir 2,3 procento.
1961 metais įkurta EBPO dabar vienija 38 pasaulio valstybes, tarp kurių yra ir visos trys Baltijos šalys.