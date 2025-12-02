 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Gyvename geriau nei latviai ir estai? Prognozuoja, kad Lietuvos ekonomika toliau augs sparčiausiai Baltijos šalyse

2025-12-02 16:35 / šaltinis: BNS
2025-12-02 16:35

 Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) antradienį pristatytos naujausios prognozės skelbia, jog Lietuva ekonominės plėtros sparta šiais ir ateinančiais metais lenks kitas dvi Baltijos valstybes, tačiau 2027-aisiais joms abiem nusileis.

Skola, skolos, pinigai, eurai, mokesčiai (123rf.com nuotr.)

 Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) antradienį pristatytos naujausios prognozės skelbia, jog Lietuva ekonominės plėtros sparta šiais ir ateinančiais metais lenks kitas dvi Baltijos valstybes, tačiau 2027-aisiais joms abiem nusileis.

REKLAMA
0

Paryžiuje įsikūrusios tarptautinės organizacijos ekspertų atnaujintais skaičiavimais, 2025-aisiais Lietuva sukurs 2,5 proc. solidesnį nei ankstesniais metais bendrąjį vidaus produktą. 2026 metais ekonomikos augimas turėtų spartėti iki 3,1 proc., tačiau 2027-aisiais veikiausiai sulėtės iki 2 procentų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„(Lietuvos ekonomikos – BNS) prognozę smarkiai nulėmė namų ūkių vartojimas: prie stipraus realaus darbo užmokesčio augimo prisidės ir 2026-iasiais atsirasianti galimybė išsiimti lėšas iš antrosios pensijų pakopos, tačiau abu šie faktoriai išblės 2027 metais“, – nurodoma EBPO apžvalgoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Vis dėlto esminė rizika Lietuvai, be pasaulinių energijos kainų ir geopolitinės įtampos, yra euro zonos augimo tendencijos“, – pabrėžia EBPO.

REKLAMA

Anot organizacijos, didžiąją dalį antrojoje pakopoje sukauptų lėšų Lietuvos gyventojai tikėtina atsiims dar kitąmet, o tai vartojimą turėtų paskatinti apie 2 proc. punkto.

EBPO taip pat mano, kad 2026-aisiais, skatinamos ES fondų ir gerėjant finansavimo sąlygoms, šalyje augs investicijos.

Dar prognozuojama, kad šalies eksportas šiemet bus 5,2 proc. didesnis nei prieš metus, tačiau 2026 ir 2027 metais eksporto augimas sulėtės iki 2,9 procento.

REKLAMA
REKLAMA

Be kita ko, numatoma, kad ateityje Lietuva patirs didelį demografinį šoką, o senstant visuomenei vis daugiau išlaidų reikės senatvės pensijoms. Anot EBPO, kitąmet įsigaliojant antrosios pensijų pakopos sistemos pakeitimams, Lietuvai „būtina sukurti papildomą fiskalinę erdvę“, siekiant išlaikyti fiskalinį tvarumą.

„Tam reikės gerinti viešųjų išlaidų efektyvumą, mobilizuoti papildomas mokesčių pajamas ir skatinti formalią ekonominę veiklą“, – nurodo EBPO.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Latvijos ekonomikai pranašaujamas 1,2 proc. augimas šiemet, 2,1 proc. kitąmet ir 2,5 proc. 2027 metais, Estijos – atitinkamai 0,7 proc., 2,9 proc. ir 2,8 procento.

EBPO atnaujintomis prognozėmis, suderinta vidutinė infliacija Lietuvoje šiais metais turėtų siekti 3,5 proc., ateinančiais metais – 3 proc., 2027-aisiais – 2,5 proc., Latvijoje – atitinkamai 3,8 proc., 2,5 proc. ir 2,1 proc., Estijoje – 5 proc., 3,5 proc. ir 2,3 procento.

1961 metais įkurta EBPO dabar vienija 38 pasaulio valstybes, tarp kurių yra ir visos trys Baltijos šalys.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų