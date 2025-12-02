 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

EBPO: pasaulio ekonomika 2025–2026 m. augs lėčiau, bet išlieka atspari

2025-12-02 13:56 / šaltinis: BNS
2025-12-02 13:56

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) patvirtino rugsėjį skelbtas pasaulinio bendrojo vidaus produkto (BVP) prieaugio 2025 ir 2026 metais prognozes, atkreipdama dėmesį į pasaulio ekonomikos atsparumą prekybos kliūtims ir politiniam neapibrėžtumui.

EBPO (nuotr. SCANPIX)

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) patvirtino rugsėjį skelbtas pasaulinio bendrojo vidaus produkto (BVP) prieaugio 2025 ir 2026 metais prognozes, atkreipdama dėmesį į pasaulio ekonomikos atsparumą prekybos kliūtims ir politiniam neapibrėžtumui.

0

EBPO atnaujintos prognozės skelbia, jog šiemet pasaulio ekonomikos augimas lėtės iki 3,2 proc. nuo 3,3 proc. pernai, o kitąmet tikėtinas dar kuklesnis BVP padidėjimas – 2,9 procento. Prognozuojama, jog 2027-aisiais augimas sieks 3,1 procento.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antradienį paskelbtoje apžvalgoje pažymima, kad pasaulio ekonomiką stipriausiai remia solidžios investicijos į dirbtinio intelekto technologijas, taip pat skatinamoji fiskalinė ir pinigų politika daugelyje šalių.

Organizacijos ekspertai kartu perspėja, kad tarptautinės prekybos barjerų skatinamas kainų augimas silpnina vartojimą ir riboja verslo investicijas, tačiau jie tikisi, jog infliacija daugumoje pagrindinių ekonomikų iki 2027-ųjų vidurio grįš į tikslinį lygį.

Euro zonos BVP prieaugio 2025-aisiais prognozė padidinta nuo 1,2 proc. iki 1,3 proc., 2026 metais – nuo 1,0 proc. iki 1,2 procento. Augimo 2027-aisiais prognozė – 1,4 procento. Infliacijos prognozės – atitinkamai 2,1 proc., 1,9 proc. ir 2,0 procento.

JAV ekonomikos augimo šiais metais kilstelėta nuo 1,8 proc. iki 2,0 proc., ateinančias metais – nuo 1,5 proc. iki 1,7 proc., o prognozė 2027-iesiems – plėtra 1,9 procento. Infliacijos prognozės – atitinkamai 2,7 proc., 3,0 proc. ir 2,3 procento.

Kinijos ekonomikai pranašaujamas augimas 5,0 proc. šiemet (ankstesnė prognozė – 4,9 proc.), 4,4 proc. kitąmet (4,4 proc.), 4,3 proc. 2027 metais.

EBPO atkreipia dėmesį į didelį neapibrėžtumą dėl pasaulinės ekonomikos raidos, kuris daro įtaką prognozėms. Ataskaitoje pažymima, jog tolesnis prekybos barjerų didinimas gali neigiamai paveikti pasaulines tiekimo grandines ir gamybą. Be to, organizacijos ekspertai perspėja, kad aukštos akcijų vertės, pagrįstos optimistiniais su dirbtiniu intelektu susijusiais pelno lūkesčiais, kelia potencialiai staigių ir reikšmingų korekcijų akcijų rinkose riziką.

