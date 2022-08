Grynieji taps dar prieinamesni: šią vasarą bus įrengta dar 100 bankomatų

REKLAMA

Planuojama šią vasarą šalyje įrengti 100 naujų bankomatų vietovėse, kuriose jų iki šiol nebuvo. Šiuo metu įrengti 59, iš jų veikia 53. Darbai vienu metu vykdomi įvairiose šalies vietose. Bankomatus įrengianti bendrovė „Worldline Lietuva“ dirba padidintu pajėgumu.

„Perlo“ terminalų papildymas – laikinas sprendimas, užtikrinant grynųjų pinigų prieinamumą regionų gyventojams bei svečiams, kol bus įrengti ir pradės veikti visi numatyti bankomatai. Aktualus „Perlo“ terminalų sąrašas skelbiamas internete. Šiuo metu papildomas grynųjų pinigų tiekimas organizuojamas 47-iose šalies vietovėse. Pildantis bankomatų tinklui, konkrečiose vietovėse bus grįžtama prie įprastinio „Perlo“ taškų aprūpinimo grynaisiais pinigais.

REKLAMA

REKLAMA

Vadovaujantis memorandumu, iki š. m. liepos 1 d. 50-yje vietovių turėjo atsirasti bankomatai, o kitose galėjo būti pasitelktos jiems lygiavertės alternatyvos. Tačiau projektą įgyvendinančios kredito įstaigos ir Lietuvos bankų asociacija (LBA) priėmė sprendimą visose vietovėse įrengti būtent bankomatus, kaip gyventojams patogiausią grynųjų pinigų išdavimo būdą.

Pagal pirminį planą, Kinijoje pagaminti bankomatai Europą turėjo pasiekti geležinkeliu, kertant Rusijos Federacijos teritoriją. Tačiau Rusijai užpuolus Ukrainą, spręsta dėl kito įrenginių gabenimo būdo – jūrų keliu. Dėl to pailgėjo pristatymo ir įrengimo darbų, o drauge – viso projekto įgyvendinimo terminas. Be to, kai kuriose šalies vietovėse prireikė papildomų sprendimų užtikrinti pakankamą interneto ryšį, būtiną bankomatams veikti.

Jau veikiančių ir planuojamų bankomatų sąrašas su adresais paskelbtas interneto svetainėje bankomatas.lt ir, vykstant darbams, nuolat atnaujinamas, nurodant konkrečių bankomatų veiklos pradžią, tikslų adresą bei darbo laiką. Prekybos centrų, administracinių pastatų viduje įrengti bankomatai veiks šių įstaigų darbo valandomis, išorėje – visą parą.

REKLAMA

REKLAMA

„Swedbank“, AB, AB SEB banko, „Luminor Bank“ AS Lietuvos skyriaus, AB Šiaulių banko, AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo bei LKU kredito unijų grupės klientai čia gali išsigryninti pinigų tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir iš savo finansų įstaigos bankomatų. Įdėjus į bankomatas.lt bankomatą vienos iš šių finansų įstaigų kortelę, ekrane pasirodys jos klientams įprastas vaizdas.

Grynųjų pinigų prieigos taškų plėtra pagal finansų sektoriaus ir Lietuvos banko memorandumą sutelkta į vietoves, kuriose gyvena iki 4 tūkst. gyventojų. Įgyvendinus projektą, galimybė išsigryninti pinigus bus prieinama ne mažiau kaip 191 šalies mieste bei miestelyje. Šiuo metu šalyje veikia per 1 000 bankomatų, kurių sąrašą galima rasti čia. Grynųjų pinigų išdavimo paslaugos taip pat teikiamos daugiau kaip 2 200 „Perlo“ terminalų, bankų partnerių „Maxima“, „Iki“, „Rimi“ ir kitų parduotuvių kasose bei „Narvesen“, „Lietuvos spaudos“ kioskuose, iš viso – apie 4 000 taškų.

Užtikrinant, kad grynųjų pinigų išdavimo taškų tinklas šalyje būtų plečiamas skaidriai ir objektyviai, memorandume nustatyti kriterijai bei jų įgyvendinimas parenkant vietas bankomatams šalies teritorijoje grįstas oficialia Lietuvos statistikos departamento gyventojų statistika bei geografine informacija.