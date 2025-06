Grįžti dirbti į „Lidl“ skatina ne tik konkurencingas atlyginimas, bet ir komanda

REKLAMA

Remiantis pasaulinės personalo sprendimų bendrovės ADP duomenimis, 2025 m. kovą sugrįžtantys darbuotojai sudarė 35 proc. visų naujai priimtų darbuotojų, o prieš metus ši dalis siekė 31 proc. Ši statistika atspindi pasaulinę darbuotojų sugrįžimo tendenciją.

Dažniausios sugrįžimo priežastys yra aiški ir palaikanti organizacinė kultūra, finansinis stabilumas, aiškiai apibrėžtos užduotys bei pasitikėjimu grįsta komandos atmosfera. Išbandę kitus darbdavius, žmonės į ankstesnę darbo vietą ima žvelgti naujai – įvertina augimo galimybes ir tai, ką anksčiau laikė savaime suprantamais aspektais.

Sugrįžtantys darbuotojai vertinami ir darbdavių – jų integracija dažnai būna sklandesnė ir greitesnė, nes jie jau pažįsta įmonės struktūrą, darbo principus ir vertybes. Tokie darbuotojai greitai įsitraukia į veiklas ir aktyviai prisideda prie bendrų tikslų. Be to, komandos nariai dažnai su džiaugsmu pasitinka grįžtančius kolegas – ypač jei tai patyrę specialistai, kurių indėlis buvo itin vertinamas komandoje.

Skirtingos grįžimo priežastys

Vienas iš į „Lidl“ sugrįžusių darbuotojų – aukštuminio krautuvo vairuotojas Erikas – nusprendė grįžti dėl konkurencingo atlyginimo, gerų darbo sąlygų ir stipraus komandinio ryšio. Po maždaug trijų savaičių pertraukos, kai buvo išėjęs iš darbo, jis sulaukė skambučio iš tiesioginio vadovo, kuris pasiūlė sugrįžti – į tas pačias pareigas, bet už didesnį atlyginimą. Tai buvo svarbus argumentas, ypač turint omenyje Eriko sukauptą beveik 25 metų darbo sandėliuose patirtį.

„Aplinkoje, kurioje dirbame, lengva bendrauti, pajuokauti ir tiesiog būti savimi. Be to, puikiai sutariame su vadovu“, – pasakoja jis. Erikas pabrėžia, kad komanda jam labai svarbi: jei kolektyvas būtų nemalonus ar tvyrotų įtampa, jis nebūtų sutikęs sugrįžti. Pasak jo, grįžti paskatino ir vadovo žmogiškumas – su juo lengva susikalbėti, o kasdienybę darbe praskaidrina bendri juokai ir nuoširdus bendravimas tarp kolegų.

Užsakymų komplektuotojas Valerij į „Lidl“ sugrįžo po kelių savaičių pertraukos. Smalsumo vedinas, jis buvo nusprendęs pasidairyti galimybių kitose įmonėse, tačiau netrukus įsitikino, kad darbas „Lidl“ geriausiai atitinka jo lūkesčius.

„Buvau pradėjęs ieškoti naujos veiklos, bet niekur neradau tinkamesnio grafiko. Vakarinis laikas man labai tinka – galiu nuvežti ir pasiimti dukrą iš mokyklos. Be to, čia kolektyvas savas – daug pažįstamų, su kuriais jau esame dirbę anksčiau“, – pasakoja Valerij. Jis priduria, kad per daugiau nei 20 metų sukauptos patirties ypač ėmė vertinti aiškumą, stabilumą ir nuoširdų, žmogišką bendravimą – būtent tai ir atrado sugrįžęs į „Lidl“ komandą.

Lojalumas – nuoseklaus rūpesčio rezultatas

Vienas svarbiausių „Lidl“ darbuotojų lojalumą skatinančių veiksnių – sąžiningai apmokamas darbo laikas. Parduotuvėse ir logistikos centruose atlyginimai skaičiuojami minučių tikslumu, o pakopinė atlyginimų sistema suteikia galimybę lojaliems darbuotojams uždirbti daugiau. „Rekvizitai.lt“ duomenimis, 2025 m. gegužę vidutinis darbo užmokestis „Lidl“ siekė 2621,67 euro (prieš mokesčius) ir buvo didžiausias tarp penkių didžiųjų šalies mažmeninės prekybos tinklų. Šis rodiklis apskaičiuojamas remiantis visą kalendorinį mėnesį įmonėje dirbusių darbuotojų atlyginimo duomenimis.

Be finansinės gerovės, darbuotojai taip pat gauna platų papildomų naudų spektrą – nuo privataus sveikatos draudimo bei psichologų konsultacijų iki galimybės po penkerių metų įmonėje pasinaudoti net kelerių mėnesių trukmės kūrybinėmis atostogomis.

Ypatingas dėmesys skiriamas ir darbuotojų profesiniam augimui – kiekvienam komandos nariui sudaromas individualus ugdymo planas, padedantis atrasti poziciją, geriausiai atitinkančią jo įgūdžius, kompetencijas ir karjeros lūkesčius. Ne mažiau svarbi ir bendruomenė: pagarba grįsta kasdienė aplinka, bendros šventės, biudžetas komandinėms veikloms bei dėmesys darbuotojų šeimoms, pavyzdžiui, naujų mokslo metų proga vaikams dovanojami mokyklinių prekių rinkiniai stiprina ryšį su įmone ir kuria lojalumu grįstą vidinę kultūrą.

Šiuo metu „Lidl Lietuva“ dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų. Iš viso Lietuvoje veikia 81 „Lidl“ parduotuvė 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.

Straipsnį parengė: „LIDL“.