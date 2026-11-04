„Google“ pašalino 322 piratinių svetainių kopijas iš paieškos rezultatų Lietuvoje

Kaip trečiadienį pranešė LRTK, vadinamosiose veidrodinėse svetainėse neteisėtai platinami autorių teisių saugomi kūriniai tampa pasiekiami kitais interneto adresais, net ir užblokavus pirmines svetaines.
„Google“ iš paieškos rezultatų Lietuvoje pašalino 322 piratinių svetainių kopijas
Spalio 21 dieną komisija kreipėsi į „Google“, prašydama pašalinti nustatytas svetaines iš paieškos rezultatų. Po dviejų dienų bendrovė informavo priėmusi sprendimą jas pašalinti.
LRTK teigimu, atlikus patikrinimą nustatyta, kad visos svetainės buvo pašalintos iš paieškos rezultatų Lietuvoje.
Daugiau kaip 90 proc. jų buvo skirtos neteisėtai filmų ir serialų peržiūrai. Tarp pašalintų svetainių – „rezka.ag“, „kinocoin.co“, „thepiratebay3.to“, „bmovies.co“ ir kitų piratinių svetainių kopijos.
„Užblokavus piratinę svetainę, jos kopijos gali atsirasti naujais adresais, kartais net kelios iš karto. Todėl svarbu ne tik jas nustatyti, bet ir greitai imtis veiksmų. Komisija gali tai daryti savo iniciatyva, nelaukdama naujų autorių teisių turėtojų kreipimųsi. Šiuo atveju siekėme sumažinti piratinių svetainių matomumą, kad vartotojams būtų sunkiau jas atrasti“, – pranešime cituojamas LRTK Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyriaus vedėjas Andrius Katinas.
LRTK taip pat pranešė spalį pasiekusi, kad mokėjimų platforma „PayPal“ panaikintų galimybę per ją atsiskaityti už piratinėje svetainėje „filmai.in“ siūlomus filmus.
Komisijos teigimu, svetainių blokavimu, jų šalinimu iš paieškos rezultatų ir mokėjimų ribojimu siekiama apsunkinti neteisėto turinio platinimą bei sumažinti iš jo gaunamas pajamas.