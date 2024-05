„Google“ paieškos rezultatuose pradedami naudoti DI sugeneruoti atsakymai

„Google“ kasmetinėje kūrėjų konferencijoje paskelbtas pertvarkymas prasidės šią savaitę Jungtinėse Valstijose, o neilgai trukus – kitur pasaulyje.

Po šio pakeitimo „Google“ paieškos rezultatuose DI santrauka bus rodoma puslapio viršuje prieš įprastesnį nuorodų ir funkcijų išskleidimą. Šiuose DI atsakymuose, sukurtuose naudojant „Google“ technologiją „Gemini“, bus pateikiamos glaustos išvadų santraukos su nuorodomis į internetinius šaltinius, iš kurių gauta informacija.

„Gemini“ laikoma atsaku į stiprėjantį DI paremtų paieškos sistemų, tokių kaip „Perplexity“, spaudimą ir nuolat pasikartojančius gandus, kad „ChatGPT“ kūrėja „OpenAI“ kuria savo DI paieškos įrankį.

Be to, tokios paieškos tapo „Facebook“, „Instagram“ ir „WhatsApp“ funkcija, o naudotojai gali gauti informacijos iš interneto be „Google“ paslaugų.

Dalis vertintojų šias alternatyvas giria už tai, kad jos patogesnės nei dažnai perkrautos klasikinės paieškų sistemos, tuo tarpu kūrėjai ir smulkūs leidėjai nerimauja dėl šio pokyčio, kuris gali lemti drastišką naršymo internete įpročių pasikeitimą, nes reikiamai informacijai gauti nereikės kreiptis į svetaines.

Tyrimų bendrovė „Gartner“ prognoz