„Google“ 450 šeimų veltui išdalins 2,8 mln. dolerių: atlieka bandymą, kur jos išleis pinigus

Paieškos milžinės filantropinis padalinys „Google.org“ padės 225 šeimoms suteikti 1 tūkst. JAV dolerių (apie 929 eurus) per mėnesį garantuotų bazinių pajamų 12 mėnesių per penkerius metus. Kitos 225 šeimos bus kontrolinė grupė ir tuo pačiu laikotarpiu gaus po 50 JAV dolerių (46 eurus) per mėnesį.

„Google“ finansavimo partneris yra J-PAL Šiaurės Amerikoje – Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab, pasaulinio mokslinių tyrimų centro, įsikūrusio Masačusetso technologijos institute, regioninis biuras.

Be jokių įsipareigojimų dalijami pinigai

Pagal programą „It All Adds Up“ (liet. „Viskas susideda“) šeimoms, neseniai dalyvavusioms ne pelno siekiančių organizacijų teikiamose būsto programose ir likus 1–3 mėnesiams iki būsto subsidijų praradimo, bus dalijami pinigai be jokių įsipareigojimų.

Programos interneto svetainėje rašoma, kad daugiau kaip 70 proc. bandomojoje programoje dalyvaujančių šeimų vadovauja vienišos motinos, auginančios jaunesnius nei penkerių metų vaikus.

Niujorko universiteto Būsto sprendimų laboratorija analizuos bandomojo projekto rezultatus, kad nustatytų, kiek veiksmingos yra išmokos, padedančios šeimoms išlaikyti ilgalaikį būstą. Universiteto tyrėjai taip pat įvertins poveikį dalyvių sveikatai ir finansiniams rezultatams.

„Google“ finansinis vaidmuo yra dalis jos įsipareigojimo skirti 1 mlrd. dolerių (apie 989 mln. eurų) kovai su būsto krize San Franciske ir aplinkinėse vietovėse. Pagrindinių pajamų projektai pastaraisiais metais labai išpopuliarėjo, iš dalies todėl, kad duomenys rodo, jog jie yra veiksminga kovos su skurdu priemonė, o dalyviai pinigus dažniausiai išleidžia būtiniausioms reikmėms, pavyzdžiui, maistui, būstui ir transportui.

Pakilo „Alphabet“ akcijų kaina

„Google“ garsėja dosniomis privilegijomis, kurias teikia darbuotojams, įskaitant nemokamą maistą, transportą ir viešbutį miestelio teritorijoje su nuolaida.

Nors pastaraisiais metais ji sumažino privilegijų skaičių, tačiau didžiulis kontrastas tarp didžiųjų Kalifornijos technologijų bendrovių ir jų gerai apmokamų darbuotojų turtų bei daugybės vietinių gyventojų, kurie kovoja dėl būtiniausių pragyvenimo išlaidų.

Šiais metais „Alphabet“ akcijų kaina šoktelėjo 20 proc., nes investuotojai tikisi, kad ji bus didžiulė dirbtinio intelekto revoliucijos laimėtoja. Praėjusį ketvirtį pajamos išaugo 15 proc. iki 80,5 mlrd. dolerių (74,8 mlrd. eurų), o grynasis pelnas padidėjo 57 proc. iki maždaug 23,7 mlrd. dolerių (22 mlrd. eurų).