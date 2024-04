„Go Vilnius“ pristatys kampaniją, kuria į sostinę sieks pritraukti turistus ir užsienio verslą

Agentūros „Go Vilnius“ vadovė Dovilė Aleksandravičienė apžvelgs turizmo skatinimo rinkodaros kampaniją, skirtą Vokietijos ir Didžiosios Britanijos rinkoms, agentūros „BM Boutique“ atstovas Antonio Bechtle pristatys kampanijos kūrybinę viziją.

2019 ir 2020 metais „Go Vilnius“ užsienyje įgyvendino sostinės populiarinimo kampanijas „Vilnius – the G Spot of Europe“ (liet. Vilnius – Europos G taškas) ir „Vilnius – amazing wherever you think it is“ (liet. Vilnius – nuostabus, kad ir kur bebūtų).

„Go Vilnius“ yra oficiali Vilniaus miesto plėtros agentūra, teikianti informaciją apie sostinę turistams, investuotojams, atvykstantiems darbuotojams, verslininkams ir įmonėms.