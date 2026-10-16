Germanui ir Navickui – žinia iš teismo: pratęsė nuosavybės teisės apribojimo terminus

Jie kaltinami dėl sukčiaujant pasisavintos kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 mln. eurų. Byla susijusi su „Foxpay“ veiklos tyrimu.
Teismas pratęsė nuosavybės teisės apribojimo terminus Vilhelmo Germano ir Mindaugo Navicko turtui
Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas Giedrius Janonis BNS pranešė, kad šešių mėnesių laikotarpiui pratęstas laikino nuosavybės teisės apribojimo terminas V. Germano piniginėms lėšoms, nustatant, kad apribojimo pagrindai – byloje pareikšto civilinio ieškinio ir galimo turto konfiskavimo užtikrinimas.
Tokiais pačiais pagrindais pratęsti ir laikinų nuosavybės teisės apribojimų terminai M. Navicko turtui – virtualiai valiutai ir butui, žemės sklypo daliai, pastatui–dirbtuvėms, piniginėms lėšoms.
A. Ambrazo turtui – butui, automobiliui, piniginėms lėšoms – laikinas nuosavybės teisės apribojimo terminas taip pat pratęstas šešiems mėnesiams.
Teismo nutartys vykdytinos nuo jų priėmimo dienos nedelsiant, tačiau per septynias dienas gali būti skundžiamos Vilniaus apygardos teismui.
Kaip rašė BNS, rugsėjo viduryje Vilniaus miesto apylinkės teismas nusprendė baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai pareikšti V. Germanui, M. Navickui, A. Ambrazui ir Andriui Razmai, perduoti Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorui bei nustatė šešių mėnesių terminą nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti.
Teismo nutartyje konstatuota, kad ikiteisminio tyrimo metu didžioji dalis baudžiamosios bylos medžiagos į lietuvių kalbą buvo išversta panaudojus Europos Komisijos administruojamą vertimo įrankį „eTranslation“.
Pagal šiuo metu galiojantį aktualų teisinį reguliavimą nenumatyta, jog baudžiamąją bylą sudarantys duomenys į valstybinę kalbą gali būti verčiami naudojant automatizuotą vertimo įrankį, todėl šioje byloje tokiu būdu atliktas vertimas buvo pripažintas netinkamu ir suponuojančiu baudžiamojo proceso nuostatų pažeidimą.
„Kartu teismas pripažino, jog ikiteisminio tyrimo metu nebuvo apklausti svarbūs liudytojai, o šios pareigos perkėlimas teismui laikytinas prieštaraujančiu baudžiamajame procese aiškiai apibrėžtam proceso šalių funkcijų paskirstymui“, – BNS anksčiau sakė teismo atstovas G. Janonis.
Grąžinti bylą prokuratūrai prašė kaltinamųjų advokatai, teigę, kad išverstus dokumentus sunku suprasti, yra daug vertimo klaidų.
Ši baudžiamoji byla išskirta iš „Foxpay“ ikiteisminio tyrimo, kuriame teisėsauga įtaria neteisėtai įgytų bent 17 mln. eurų legalizavimą, 100 tūkst. eurų bendrą sumą siekiančius kyšius.
2024-aisiais prokuratūra pranešė, kad tiriami su „Foxpay“ susiję nusikaltimai apima turto pasisavinimą, vagystes, sukčiavimą stambiu mastu, papirkimą, kyšininkavimą, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimą.