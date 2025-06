Geriausiai apmokami darbai: šie žmonės uždirba ir dešimtis tūkstančių per mėnesį

Pasaulinės įdarbinimo platformos „Indeed“ duomenys parodė, kokių profesijų atstovai Jungtinėje Karalystėje (JK), Vokietijoje, Prancūzijoje ir Nyderlanduose uždirba daugiausiai. Tuo metu „Sodros“ duomenys parodė, kokius darbus dirbantys lietuviai uždirba daugiausiai.

Taigi, kuriuose sektoriuose Europoje mokamas didžiausias darbo užmokestis?

Kas daugiausiai uždirba Lietuvoje?

Personalo specialistė Rita Karavaitienė pažymėjo, kad aukščiausius atlyginimus Lietuvoje gauna aukščiausio lygio vadovai, IT, valdymo (skyrių, padalinių, departamentų vadovai), teisės, technologijų, bankininkystės, farmacijos pramonės, ekonomikos/finansų pareigų sričių darbuotojai.

Analizuojant pagal pareigas, daugiausiai uždirbančiųjų sąraše yra pilotai, vyriausieji vykdomieji pareigūnai, IT architektai, vyriausieji programuotojai, IT skyriaus vadovai, gydymo įstaigų vadovai, jūreiviai, gydytojai ir kt.

2025 m. balandžio mėn. „Sodros“ duomenimis, vidutinės aukščiausius atlyginimus uždirbančių pareigų pajamos (neatskaičius mokesčių) yra tokios:

finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai –7478 eurai;

teisėjai - 6278 eurai;

IT ir ryšių paslaugų srities vadovai - 5988 eurai;

giliavandenės žvejybos žvejai - 5813 eurų;

orlaivių pilotai - 5592 eurai;

gydytojai specialistai - 5363 eurai;

skrydžių vadovai - 5334 eurai;

programinės įrangos kūrėjai - 4867 eurai;

laivų mechanikai - 4257 eurai;

sistemų analitikai - 4187 eurai.

Dominuoja medicinos ir odontologijos profesijos

Didžiausius atlyginimus Vakarų Europoje vis dar siūlo medicinos ir odontologijos sektorius.

Aukščiausiai vertinamos pozicijos – gydytojai, radiologai, gydymo įstaigų vadovai, ortodontai bei odontologai – išlieka tarp geriausiai apmokamų profesijų.

JK beveik visi daugiausiai uždirbantys specialistai dirba būtent sveikatos priežiūros srityje.

Pavyzdžiui, gydytojai uždirba daugiau nei 145 tūkst. eurų per metus (virš 12 tūkst. per mėnesį). Tuo metu gydymo įstaigų vadovai ir radiologai per metus uždirba apie 137 tūkst. eurų (apie 11,5 tūkst. eurų per mėnesį).

Tarp kitų daug uždirbančių sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojų yra ortodontai (10,8 tūkst. per mėnesį), klinikiniai konsultantai (10,5 tūkst. eurų per mėnesį), vyriausieji slaugos specialistai (10,4 tūkst. eurų per mėnesį) ir klinikų direktoriai (9,1 tūkst. eurų per mėnesį).

Taip pat tarp daugiausiai uždirbančių yra ir odontologai (9,7 tūkst. eurų per mėnesį), ir periodontologai (9,5 tūkst. eurų per mėnesį).

Odontologai gauna itin aukštas algas ir Vokietijoje, kur per metus vidutiniškai uždirba apie 86 tūkst. eurų arba 7,2 tūkst. eurų per mėnesį.

Prancūzijoje ši tendencija dar ryškesnė – trys iš keturių geriausiai apmokamų pozicijų šalyje priklauso odontologams ir su dantų priežiūra susijusioms specialybėms.

Pavyzdžiui, odontologai gali uždirbti ir 9 tūkst. eurų per mėnesį, o ortodontai – 6,5 tūkst. eurų.

Išsiskiria vadovų algos

Itin aukštus atlygius gauna tokių pareigų, kaip generalinis direktorius, strategijos direktorius, projektų direktorius ar technologijų direktorius, atstovai.

Tokios pozicijos dažniausiai pasitaiko pardavimų, bankininkystės ir finansų, technologijų bei bendrojo valdymo sektoriuose, kur lyderystės pozicijos dažnai yra vertinamos papildomu finansiniu atlygiu.

Pavyzdžiui, Vokietijoje didesnių įmonių vadovai dažniausiai uždirba apie 7,5 tūkst. eurų per mėnesį.

Tuo metu JK projektų vadovai bei technologijų direktoriai per mėnesį gauna apie 10 tūkst. eurų siekiantį atlygį.

Nyderlanduose generaliniai direktoriai vidutiniškai uždirba apie 9,5 tūkst. eurų per mėnesį.

Technologijų ir informatikos specialistai

Vokietijoje ir Nyderlanduose itin gerai apmokamos yra informacinių technologijų (IT) srities profesijos, ypač – programinės įrangos inžinieriai, duomenų inžinieriai ir verslo valdymo sistemų specialistai.

Pavyzdžiui, Vokietijoje verslo valdymo sistemų specialistai uždirba apie 100 tūkst. eurų per metus (83,3 tūkst. eurų per mėnesį), o vyresnieji sistemų inžinieriai – apie 95 tūkst. eurų (beveik 8 tūkst. eurų per mėnesį). Kiti IT specialistai gali uždirbti apie 90 tūkst. eurų per metus (7,5 tūkst. eurų per mėnesį).

Tuo metu Nyderlanduose IT ir programinės įrangos inžinieriai uždirba 5 tūkst. per mėnesį.

Pardavimų srities darbuotojai

Nepaisant to, kad žemesnės pardavimų srities pareigos yra mažiau pelningos, aukštesnės pareigos, pavyzdžiui, pardavimų vadovo, turi didelį uždarbio potencialą.

Pavyzdžiui, Vokietijoje vadovaujantys pardavimų specialistai gali uždirbti nuo 8,9 tūkst. iki 11 tūkst. eurų per mėnesį.

Tuo metu pardavimų vadybininkai Nyderlanduose uždirba apie 5,5 tūkst. eurų, o Prancūzijoje – 5,4 tūkst. eurų per mėnesį.

Tarp geriausiai apmokamų – ne tik teisininkai

Dar viena akivaizdi tendencija – teisinės, mokesčių ir finansų profesijos išlieka labai pelningos, todėl ir atlyginimai šiose srityse yra tikrai nekuklūs.

Pavyzdžiui, Vokietijoje įmonių mokesčių konsultantai gauna didžiausią vidutinį metinį atlyginimą – 145 tūkst. eurų (12 tūkst. eurų per mėnesį), o teisininkai bei advokatai – apie 105 tūkst. eurų per metus (8,75 tūkst. eurų per mėnesį).

JK taip pat gerai apmokamos tokios pozicijos, kaip finansų kontrolieriai ir teisininkai. Jų atlyginimai dažnai viršija 90 tūkst. eurų per metus arba 7,5 tūkst. eurų per mėnesį.

Tuo metu Nyderlanduose finansų kontrolieriai uždirba apie 6 tūkst.–6,3 tūkst. eurų per mėnesį.

Kurie sektoriai bus pelningi ateityje?

Kadangi darbo vietos nuolat tobulėja, visiškai natūralu, kad keičiasi ir geriausiai apmokamos pareigos.

„Per ateinančius 5–10 metų numatome, kad žalioji energetika, dirbtinis intelektas ir genų inovacijos, kibernetinis saugumas ir biotechnologijos sukurs naujas geriausiai apmokamas darbo vietas“, – sakė „Indeed“ atstovas Adrjanas.

Jis paaiškino, kad tokios pareigybės, kaip dirbtinio intelekto etikos specialistas, tvarumo specialistai, dirbtinio intelekto inžinieriai ir klimato duomenų analitikai tampa vis populiaresnės.

Tad tikėtina, kad jos pateks tarp geriausiai apmokamų profesijų, nes didėja specialistų šiose srityse paklausa.

R. Karavaitienė atkreipė dėmesį, kad jau šiuo metu itin auga aukštos kvalifikacijos darbuotojų paieška, todėl ir ateityje tokios profesijos bus apmokamos geriausiai.

„Aukštą pridėtinę vertę kuriančios profesijos, augantis jų poreikis, specifinės žinios, aukšta kvalifikacija bei prisiimamos atsakomybės lygis lemia aukštus tam tikrų pareigų atlyginimus.

Kaip ir dabar, taip ir ateityje aukščiausių atlyginimų gali tikėtis vadovai, IT, technologijų, inžinerijos, sveikatos, finansų srities specialistai.

O įvertinus augančią paklausą, tikėtina, kad aukšti atlyginimai bus pasiekiami ir DI bei mašininio mokymosi specialistams, duomenų analitikams ir mokslininkams, atsinaujinančios energetikos inžinieriams, informacijos saugos analitikams ir pan.“ – nurodė specialistė.

Lietuva ryškiai atsilieka nuo ES vidurkio

2024 m. Europos Sąjungoje (ES) vieno asmens be vaikų namų ūkio vidutinis atlyginimas siekė 2464,39 euro atskaičius mokesčius. ES vidurkį lenkia 12 Europos šalių, tuo metu 18 šalių yra žemiau šio rodiklio.

Lietuva šiame sąraše yra 8 vietoje nuo galo ir lenkia 6-tą blogiausią rodiklį fiksuojančią Slovakiją (1172,48 euro) bei 7-oje nuo galo vietoje esančią kaimyninę Latviją (1212,51 euro).

Tuo metu kaimyninė Lenkija (1416,86 euro) Lietuvą lenkia maždaug 91 euru, o Estija (1585,21 euro) lenkia 259,5 euro.

Šiuo metu vidutinis atlygis į rankas Lietuvoje siekia apie 1428,48 euro, o tai yra per 100 eurų didesnė suma nei prieš metus.

Vyriausioji „Artea” banko ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė atkreipė dėmesį, kad net atmetus infliacijos įtaką Lietuva pagal realaus darbo užmokesčio augimo tempą pastaraisiais metais lenkė daugelį ES valstybių, tačiau vis dar nėra pavijusi vidurkio.

Anot ekonomistės, tam įtakos turi regioniniai skirtumai šalyje, Lietuvos ekonominės struktūros išskirtinumas, nepakankamas investicijų ir produktyvumo lygis.

„Atlyginimų augimą Lietuvoje jau kurį laiką apsprendžia keletas veiksnių: nuo metų pradžios kaskart reikšmingai padidinama mėnesinės minimali alga, viešojo sektoriaus atlyginimų didinimas ir darbo rinkos paklausos ir pasiūlos disbalansai, kurie ypač paūmėja ekonomikos bumo laikotarpiais.

Šiemet ir kitąmet, Europos centriniam bankui apkarpius palūkanų normas, numatomas ciklinis atsigavimas turėtų auginti darbuotojų paklausą ir paskatinti tolesnį atlyginimų augimą privačiame sektoriuje.

Taigi, prognozuojama, kad atlyginimų augimas Lietuvoje tęsis ir toliau, be to, jis ir toliau bus spartesnis negu vidutiniškai ES. Tai leis Lietuvai artėti, o ilgainiui ir pasivyti ES vidurkį“, – nurodė I. Genytė-Pikčienė.

„Sodros“ Statistikos, analizės ir prognozės skyriaus patarėja Kristina Zitikytė pastebi, kad šių metų pradžioje lietuvių atlyginimai augo 8–9 proc. Tai yra lėčiau nei pernai, kai augimas buvo dviženklis.

Šiemet pajamų didėjimą Lietuvoje labiausiai paskatino minimalios mėnesinės algos kilimas nuo 924 iki 1038 eurų.