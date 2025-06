Lietuvoje darbuotojai tampa vis įnoringesni? „Ne taip blogai gyvename, kad eitume dirbti už 1,5 tūkst. eurų“

Apie tai „Žinių radijas“ laidoje diskutavo „Luminor“ banko Elektroninės prekybos skyriaus vadovas Justas Daujotas, marketingo ekspertas, konsultantas, LiMA valdybos narys Giedrius Juozapavičius, laidos „Sėkmės receptai“ vedėja Eglė Gabrytė.

Kokie iššūkiai užklupo verslus ir su kuo jie susidūrė? Kokios istorijos?

E. Gabrytė: Istorijų buvo pačių įvairiausių ir pačių įdomiausių, bet taip apibendrintai, jeigu reikėtų pasakyti, jeigu ankstesnėse laidose dominavo kažkokie finansiniai iššūkiai, ypač COVID'o laikotarpiu, tai dabar, ką verslai šneka – žmogiškųjų išteklių trūkumas. Ir sprendžia verslai pačiais įvairiausiais būdais, galiu keletą paminėti, kas man paliko tikrai didelį įspūdį.

Tai visiems gerai žinomas greito maisto restoranas „Jammi“. Jie susidūrė su tokiu iššūkiu, kad lietuviai, mūsų tautiečiai, sako: „Mes ne taip blogai gyvename, kad eitumėme dirbti už 1,5 tūkst. eurų“, kas atrodo visai gera alga, ar ne?

Ir jie tikrai sukėlę skelbimus nesulaukdavo nei vieno norinčiojo, arba tie, kurie ateidavo, padirbėdavo vos vieną dieną ir išeidavo, tai jie surado būdą pritraukti migrantus. Kadangi nespėjama Lietuvoje paruošti tiek migrantų, kad jie išmoktų lietuviškai, jie įsteigė patys savo lietuvių kalbos mokyklėlę. Ir maža to, kad pradėjo mokyti kalbos, pradėjo mokyti ir kultūros, kad apskritai integruotų žmones.

Kita bendrovė buvo „Adeo Web“, kuri lygiai taip pat susidūrė su IT specialistų trūkumu. Tai yra IT bendrovė, ir ten buvo pasiekę tokį kosmosą, kad jų IT darbuotojus „verbuodavo“ net gydytojai. Jeigu IT darbuotojai ateidavo pasitikrinti sveikatą, viena gydytoja net tiesiai šviesiai paklausė, ar nenorėtum pereiti į mano vyro įmonę. Tai jie irgi rado sprendimą, kaip tai užkirsti, nes buvo milžiniška kaita.

Pagrindinis trūkumas yra žmonių – tiek specialistų, tiek ne specialistų, taip pat ir per mažos algos Lietuvoje?

E. Gabrytė: Lietuviams per mažos, o užsieniečiai labai džiaugiasi. Dar toks ryškus buvo dalykas, ką verslai atkreipė dėmesį, kad labai tipinė problema verslininkų, jaunų verslininkų, kurie viską pradeda daryti patys: patys būti ir vadovai, ir marketingo vadovai, ir logistikos ekspertai.

Visi akcentuoja tai, kad per vėlai supratome, jog vis dėlto reikia samdyti konsultantus ir kad tai tikrai labai greitai atsiperka. Ir dar trečias buvo ryškus, kad vadovai, kurie tampa vadovais iš gerų specialistų, labai sunkiai paleidžia tą savo amato dalį ir per mažai skiria vadovavimui dėmesio.

Vienas iš svarbiausių aspektų yra žmogiškieji ištekliai, tačiau ar iššūkiai išlieka tie patys, ar jie keičiasi priklausomai nuo sektoriaus? Pavyzdžiui, kai kurie verslai susiduria su teisės iššūkiais Lietuvoje. Kiek tai kelia iššūkių?

E.Gabrytė: Tai šiuos dalykus jie labai puikiai išsisprendžia pasisamdydami ekspertus, bet jeigu reikėtų paminėti įmonę, kuri man paliko tikriausiai didžiausią įspūdį. Tai buvo „Lector Pro“, kuris valdo prekės ženklą mokosi.lt. Man tikrai atvipo žandikaulis, kai aš klausiausi vadovės. Situacija trumpai buvo tokia, kad buvo pasisamdę marketingo specialistą, kuris turėjo paruošti planą, tam, kad pristatyti investuotojams.

Turėjo didelę labai sumą investuotojai duoti, bet reikėjo prieš tai parodyti tą planą. Tai tą dieną, kai reikėjo pristatyti investuotojams planą, maža to, kad marketingistas dingo su visu tuo planu, bet jis išvogė absoliučiai visą ofisą.

Vadovė atėjo į visiškai tuščią ofisą. Man tikrai buvo neįtikėtina. Paprašiau: „Parodyk man tą žmogų“. Parodė žmogaus nuotrauką ir va čia ta klaida, kurią darom mes kaip darbdaviai.

Gera išvaizda, geras CV iš karto prideda labai daug karmos taškų, labai daug bonusų ir to didelio pasitikėjimo. Ir ką pati vadovė akcentavo, mes neturim įpročio, ką turi kitos šalys – tiesiog pasiskambinti buvusiam darbdaviui, nes po to įvykio, kai jiems tai nutiko, ji paėmė telefoną, pasiskambino buvusiai įmonei, kur dirbo tas žmogus, ir pirmas žodis, ką išgirdo: „O, Dieve!“ Nes jis padarė tai antrą kartą, lygiai tą patį scenarijų.

Pilną laidą klausykite čia: