Gera žinia šio miesto gyventojams: už tai galite atgauti iki 1400 eurų

Kadangi lauko tualetai jau nebegali būti eksploatuojami, o patogaus, komfortiško ir civilizuoto būdo susitvarkyti nuotekas tikrai norisi, yra galimybė įsirengti nuotekų valymo įrenginius patiems. Maža to, juos įsirengus dar galima atgauti ir solidžią sumą pinigų. Tam savivaldybės biudžete numatyta 17 tūkst. eurų.

Atgauti gali ir kone pusantro tūkstančio

Norint atgauti dalį pinigų, investuotų į nuotekų valymo įrenginius, savivaldybei reikia pateikti prašymą. Prašymus teikti galima iki spalio 31 dienos. Dalinę kompensaciją už įsirengtą individualų nuotekų valymo įrenginį gali gauti Kėdainių rajono savivaldybėje gyvenamosios paskirties vieno ar dviejų butų pastatuose savo gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai.

REKLAMA

REKLAMA

Soduose gyvenantieji ir ten deklaravę gyvenamąją vietą, jei jų pastatai yra gyvenamosios paskirties, taip pat drąsiai gali naudotis šia programa ir sulaukti kompensacijos. Pastatų savininkai einamaisiais metais turi atlikti įrenginių statybos darbus ir pateikti reikiamus dokumentus.

REKLAMA

„Kėdainių rajono vieno buto gyvenamosios paskirties pastato gyventojai gali susigrąžinti iki 700 eurų, dviejų butų gyvenamosios paskirties pastato gyventojai gali pretenduoti į iki 500 eurų kiekvienam butui savivaldybės skiriamą finansinę paramą už įsirengtą nuotekų valymo įrenginį.

Be to, kai privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą pagal STR 1.05.01:2017 reikalavimus, kompensuojama 100 proc. įrenginių projektų parengimo išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 400 eurų“, – informuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

REKLAMA

REKLAMA

Tad, jei nuotekų įrenginį įsirengtų dviejų butų gyvenamasis namas, jis galėtų atgauti tūkstantį eurų ir dar 400 eurų projekto rengimo išlaidų – viso 1,4 tūkst. eurų. Individualaus nuosavo namo gyventojas galėtų atgauti iki 1,1 tūkst. eurų išlaidų. O kad būtų dar aiškiau – gavus 700 eurų kompensaciją, jums iš savivaldybės lėšų bus padengta beveik pusė nuotekų valymo įrenginio kainos. Dalinio finansavimo lėšos pervedamos į pareiškėjo nurodytą banko sąskaitą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kompensaciją kasmet gauna vis daugiau kėdainiečių

Per paskutinius dvejus metus aktyviausiai šia kompensacija naudojosi Gudžiūnų seniūnijos gyventojai – čia net aštuoni individualių namų savininkai įsirengė nuotekų tinklus ir atgavo dalį investuotų pinigų. Aktyvūs buvo ir krakiškiai.

Kėdainių rajono savivaldybė pasidžiaugė, kad šių metų prašymų teikimo sezonas rodo labai didelį gyventojų susidomėjimą, norą gyventi civilizuotai ir tinkamai tvarkyti nuotekas.

REKLAMA

„Džiaugiamės didėjančiu prašymų skaičiumi ir kviečiame Kėdainių rajono savivaldybės gyventojus tinkamai tvarkyti savo gyvenamųjų namų buitines nuotekas, mažinti aplinkos, ypač vandens ir dirvožemio, taršą bei pasinaudoti Kėdainių rajono savivaldybės teikiama kompensacija“, – sako savivaldybės atstovai.

Savivaldybė pabrėžė, kad jei šįkart prašymų bus daugiau, negu savivaldybė turi jiems tenkinti skirtų finansų, gyventojai neturėtų nusiminti – jie bus įtraukti į laukiančiųjų sąrašą ir kitąmet atgaus savo kompensaciją.

REKLAMA

Be dokumentų kompensacijos nebus

Svarbus momentas – norint gauti kompensaciją, prie paraiškos būtina pateikti tvarkingus dokumentus. Kėdainių rajono savivaldybės administracija informuoja, kad 2021 m. ji gavo 12 prašymų dėl individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio finansavimo, o 2022 m. prašymų jau gauta daugiau – 18. Tiesa, iš tų žmonių kompensacijos negavo trys asmenys – vienas jų buvo deklaravęs gyvenamąją vietą kitur, o du nepateikė statybą leidžiančio dokumento.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Lauko inžinerinių tinklų statybos darbus atliekanti MB „Digetra“ akcentuoja, kad svarbu pasirinkti patikimą įmonę, kuri padės jums įsirengti nuotekų tinklus, taip pat padės parengti dokumentus, reikalingus kompensacijai gauti.

Lietuvoje nuotekų valymo įrenginių pasiūla didelė, todėl žmonėms nėra lengva išsirinkti tinkamus ir jų lūkesčius atitinkančius produktus. Daug lengviau priimti sprendimus, kai gauni specialisto rekomendacijas ir pagalbą.

Ilgametę darbo patirtį turintys MB „Digetra“ darbuotojai atvyksta į gyventojo sklypą, įvertina realią situaciją ir poreikius, tiksliai suskaičiuoja įrengimo sąmatą ir pateikia atsakymus į rūpimus klausimus, konsultuoja, kokie inžineriniai sprendimai tinkami individualiu atveju, kad atitiktų aplinkosaugos, statybos reikalavimus.

REKLAMA

„Paaiškiname, kaip veikia valymo įrenginys, kaip jį prižiūrėti, kad funkcionuotų tinkamai. Nuotekų išvežimo paslaugų įkainiai iš nuotekų talpų taip pat kyla, todėl ekonomiškesnis sprendimas šeimai – individualus nuotekų valymo įrenginys. Tačiau ne visų gamintojų nuotekų valymo įrenginių eksploatacijos ir priežiūros kaštai yra vienodi. Todėl mūsų specialistas ne tik suskaičiuoja sąmatą, bet ir pateikia atskirų įrenginių priežiūros skirtumus.

Rekomenduojame rinktis nuotekų valymo įrenginį ne pagal gyventojų skaičių, o pagal įrenginio našumą – momentinį ir paros, t. y., kiek gali valymo įrenginys priimti nuotekų išvalyti per valandą ir per vieną parą. Nuo to priklauso, kiek ateityje kainuos įrenginio priežiūros, eksploatacijos kaštai. Pagal nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentą gyvenamajam namui montuojame ne mažesnį, nei 0,8 kubinio metro per parą našumo nuotekų valymo įrenginį“, – teigė MB „Digetra“ direktorė Kristina Labanauskienė.