Gaus 3 kartus daugiau pinigų nei Lietuviai: Vokietijoje planuojama didinti vaiko išmokas

Šią savaitę Vokietijos finansų ministras paskelbė, kad šalyje iš dalies bus keičiamas pajamų apmokestinimas, o taip pat kiek padidinti vaiko pinigai, rašo dw.com.

Skelbiama, kad vokiško priemonių plano tikslas – padėti gyventojams lengviau pakelti infliacijos naštą, kylančią dėl brangstančio maisto ir energijos išteklių.

Užuot tiesiog sumažinus pajamų mokestį, Vokietijoje siūloma padidinti ribas, nuo kokių pajamų bus taikomas progresinis gyventojų pajamų mokesčio tarifas.

Vokietijos Finansų ministerija siūlo padidinti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD) nuo dabartinių 10 347 eurų iki 10 932 eurų kitais metais (mėnesinis NPD būtų 912 eurų). Paprastai kalbant, apmokestinamos būtų tik šią sumą viršijančios pajamos.

REKLAMA

Verta prisiminti, kad Lietuvoje maksimalus NPD yra 540 eurų per mėnesį arba 6480 eurų per metus. Nuo šios sumos pajamos neapmokestinamos tik tada, jeigu žmogus uždirba 730 eurų minimumą ar mažiau.

Taigi, galutinai patvirtinus priemonių planą, vokiečiai galėtų mėgautis kone dvigubai didesne pajamų suma, nuo kurios nereikia mokėti mokesčių, nei lietuviai.

Vokietijos finansų ministerija siūlo, kad mėnesinė išmoka už kiekvieną iš dviejų pirmų vaikų siūloma didinti 8 eurais iki 227 eurų.

REKLAMA

REKLAMA

Nuo birželio vaiko pinigai Lietuvoje pasiekė 80,5 euro. Tai yra kone trigubai mažiau nei Vokietijoje.

„Eurostat“ duomenimis, praėjusiais metais Vokietijoje kainų lygis siekė 108 proc. Europos Sąjungos vidurkio, o Lietuvoje – 72 proc.

Beje, jau nuspręsta, kad nuo spalio 1 d. Vokietijoje minimalus valandinis atlygis bus keliamas nuo dabartinių 9,82 euro per valandą iki 12 eurų per valandą. Per mėnesį tai būtų 2016 eurų, jeigu dirbama įprastą 40 val. darbo savaitę.

Surenka daugiau mokesčių

Be kita ko, Vokietijoje nuo 58 597 iki 61 972 planuojama padidinti metinių pajamų ribą, kurią viršijančios sumos apmokestinamos 42 proc. pajamų mokesčiu.

Didžiausiu 45 proc. pajamų mokesčio tarifu Vokietijoje apmokestinama metinių pajamų dalis, viršijanti 274,6 tūkst. eurų.

Lietuvoje didžiausiu 32 proc. pajamų mokesčio tarifu apmokestinamos 90,2 tūkst. eurų per metus viršijančios pajamos.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija skaičiuoja, kad Vokietijoje surenkami mokesčiai sudaro 36,4 proc. bendrojo vidaus produkto, o Lietuvoje – 30,8 proc.

Paprastai kalbant Vokietija surenka daugiau mokesčių ir daugiau jų gali skirti tokioms išmokoms, kaip vaiko pinigai.

Tarptautinės organizacijos rekomenduoja Lietuvai labiau apmokestinti gyventojų turtą ir taršą.