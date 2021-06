„Kaip ir kasmet, karštomis dienomis viešojo transporto kontrolieriai Vilniuje keleivius vėsina geriamuoju vandeniu. Šįkart dėl didesnio saugumo jį įteikiame stotelėse, kad čia keleiviai ir atsigaivintų, nes pačiuose autobusuose bei troleibusuose tebegalioja reikalavimas dėvėti apsaugines veido kaukes.

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. Gaivios naujienos sostinės keleiviams – vanduo stotelėse

Be to, kartu su vežėjais stengiamės užtikrinti patogias ir kiek įmanoma gaivesnes keliones, tačiau tokiomis karštomis dienomis iššūkių kartais kyla. Judėti naujomis ir šiuolaikiškomis transporto priemonėmis, kurių parke jau virš 370, keleiviams natūraliai komfortiškiau, tačiau vežėjų tikslas užtikrinti, kad kondicionieriai veiktų ne tik naujausiuose autobusuose ar troleibusuose. Tai, kad virš 90 proc. šią vasarą Vilniuje kursuojančių autobusų ir troleibusų turi kondicionavimo sistemas, yra didelis kokybinis šuolis – pernai vasarą šis skaičius siekė 76 proc., o 2018 m. kondicionuojama buvo apie 40 proc. viešojo transporto“, – sako SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Viešojo transporto organizavimo skyriaus vadovė Loreta Levulytė.

Stotelių švieslentėse, m.Ticket programėlėje ir www.stops.lt keleiviai matys snaigės ikoną – ji žymi, kurie autobusai, troleibusai turi kondicionavimo sistemas, o keleiviai iš anksto gali susiplanuoti kelionę vėsesniu viešuoju transportu. Tokia galimybė stebėti kondicionierius turinčias transporto priemones itin aktuali tiems keleiviams, kuriuos karštis dėl sveikatos būklės galėtų paveikti jautriau. Be to, rekomenduojama keliones planuoti pasirenkant mažiau užpildytus maršrutų reisus bei judėjimo laikus: http://bit.ly/PlanuokiteKelionesMieste

Atsižvelgiant į keleivių srautus ir vasaros sezoną, nuo birželio 26 d. Vilniuje įsigalios nauji viešojo transporto tvarkaraščiai. Jie skelbiami www.judu.lt ir www.stop.lt, o viešojo transporto stotelėse planuojama atnaujinti iki liepos 2 d. Taip pat nuo birželio 26 d., siekiant užtikrinti punktualų 2, 12, 16, 19, 58, 61, 82, 88 maršrutų autobusų judėjimą Liepkalnio-Žirnių g. sankryžoje keisis jų tvarkaraščiai.

Kondicionavimas viešajame transporte: ką svarbu žinoti keleiviams?

Nors kondicionavimo sistemas jau turi daugelis viešojo transporto priemonių mieste, užtikrinti vėsią temperatūrą itin karštomis dienomis yra sudėtinga dėl kelių priežasčių. Pirma, viešojo transporto stotelėse nuolat atidaromos transporto priemonių durys, o įlipant bei išlipant keleiviams karštas oras patenka į saloną, taip natūraliai pakeldamas bendrą vidaus temperatūrą. Dėl to net ir įjungus kondicionierius, lauke esant aukštai oro temperatūrai, vėsus oras ne visada išlaikomas. Tokia yra bendra viso viešojo transporto kondicionavimo specifika, o senesnėse transporto priemonėse dėl mažesnio kondicionierių darbinio efektyvumo vėsinti orą itin karštomis dienomis dar sudėtingiau.

Be to, dalyje senesnių viešojo transporto priemonių – ypač troleibusų – vėdinimas vyksta per stoglangius ar orlaides. Juose esant aukštai lauko oro temperatūra ne visada pavyksta išlaikyti vėsią temperatūrą autobuso ar troleibuso viduje.

Keleiviams primenama, kad viešajame transporte veikiant kondicionieriams nereikia atverti langų ir stoglangių, o pastebėjus juos atvertus – prašome uždaryti. Jei visgi važiuojate autobusu ar troleibusu, kuriame kondicionieriaus nėra, stoglangį ar langus atidaryti galima.