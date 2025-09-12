Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Gaisras „Vilniaus paukštyne“ įtakos produkcijai neturėjo, darbuotojas bus išleistas iš ligoninės

2025-09-12 09:51 / šaltinis: BNS
2025-09-12 09:51

Įmonės „Vilniaus paukštynas“ patalpose ketvirtadienį kilęs gaisras neturėjo įtakos produkcijos saugai, o vienas ligoninėje stebėtas darbuotojas netrukus turėtų būti išleistas namo, penktadienį pranešė bendrovė.

Vilniaus paukštynas BNS Foto

Įmonės „Vilniaus paukštynas“ patalpose ketvirtadienį kilęs gaisras neturėjo įtakos produkcijos saugai, o vienas ligoninėje stebėtas darbuotojas netrukus turėtų būti išleistas namo, penktadienį pranešė bendrovė.

0

Pasak jos, šviežios mėsos cecho buitinėse patalpose gaisras buvo kilęs užsidegus batų džiovyklai. Nedelsiant buvo iškviestos tarnybos, darbuotojai evakuoti, o gaisras užgesintas maždaug per valandą.

„Vienas darbuotojas, nuvežtas į ligoninę ir paliktas stebėjimui, kaip mums žinoma, šiandien turėtų būti išleistas namo“, – nurodė įmonė.

„Gaisras kilo tik buitinėse patalpose ir į gamybos patalpas neišsiplėtė, todėl produkcijos saugai įtakos neturėjo. Šviežios mėsos cechas buvo visiškai išvalytas ir dezinfekuotas“, – pažymima „Vilniaus paukštyno“ komentare.

Pasak bendrovės, darbas buvo atnaujintas penktadienį 2 val. nakties, įsitikinus, kad dirbti saugu, suderinus veiksmus su atsakingomis institucijomis ir gavus jų patvirtinimą, kad gamybą galima tęsti.

„Šiuo metu laukiame ekspertizės išvadų, kurios padės tiksliai nustatyti gaisro priežastį“, – nurodė bendrovė.

Kaip rašė BNS, gaisras vieno aukšto „Vilniaus paukštynui“ priklausančiame pastate Rudaminos kaime kilo ketvirtadienį priešpiet, ugniagesiams apie valandą truko jį lokalizuoti.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, pastate degė rūbinės siena, gaisras išplito į pastato stogą. Įvykio metu pastate buvo žmonių, jie visi paliko patalpas.

