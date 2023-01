Gabrielius Landsbergis: Lietuva palaikytų sankcijų Šiaurės Korėjai stiprinimą

„Šiaurės Korėja daugiau nei regioninė grėsmė, ji kelia pavojų tarptautinei taikai ir saugumui. Todėl palaikytume Jungtinių Tautų ir ES sankcijų Šiaurės Korėjai stiprinimą“, – G. Landsbergis cituojamas Užsienio reikalų ministerijos (URM) pranešime.

Pasak URM, susitikime G. Landsbergis išsakė visišką Lietuvos solidarumą, smerkiant Šiaurės Korėjos neteisėtą branduolinę programą, provokacijas, balistinių raketų bandymus ir žmogaus teisių pažeidimus.

Jis pabrėžė, kad Šiaurės Korėjai įvykdžius branduolinį bandymą Lietuva kartu su sąjungininkais siektų griežto atsako.

URM nurodo, kad susitikime taip pat kalbėta apie suskystintų gamtinių dujų terminalą „Independence“, kuris įvardytas kaip šalių bendrystės ir nepriklausomybės simbolis.

Pasak pranešimo, nuo jo prasidėjo spartus abiejų valstybių bendradarbiavimo augimas ekonomikoje, energetikoje, išmaniųjų technologijų srityse.

Savo ruožtu G. Landsbergis „Twitter“ paskyroje teigė, jog vizito metu siekiama atverti „bendrus vartus tarp Europos Sąjungos ir Azijos“

„Abi mūsų šalys yra laisvės švyturiai savo regionuose ir taip pat gali būti partnerėmis vystant inovatyvias technologijas“, – sakė jis.

Very productive talks with @FMParkJin in the Republic of Korea, opening up a mutual gateway between the EU and Asia. Our countries are both beacons of freedom in our regions and we can be partners in developing innovative technologies too. pic.twitter.com/6pW5Sn5NlD