G-7 susitarė dėl naujų sankcijų Rusijai, siekiant finansiškai palaužti jos karo mašiną

To imtasi po to, kai Jungtinės Valstijos, Jungtinė Karalystė ir Europos Sąjunga atskirai paskelbė apie naujas pastangas dar labiau sugriežtinti spaudimą Maskvai, praėjus 15 mėnesių po to, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pradėjo savo plataus masto invaziją į Ukrainą.

Japonijos Hirošimos mieste susitikę G-7 šalių vadovai pareiškė toliau sieksiantys apriboti Rusijos galimybes patekti į jų ekonomiką.

„Išplėsime savo veiksmus ir užtikrinsime, kad visų Rusijos agresijai svarbių prekių eksportas... būtų ribojamas visose mūsų jurisdikcijose“, – sakoma jų pareiškime.

„Mes neleisime Rusijai naudotis G-7 technologijomis, pramonine įranga ir paslaugomis, kuriomis ji remia savo karo mašiną“, – pridūrė grupė, kuriai priklauso JK, JAV, Japonija, Kanada, Vokietija, Prancūzija, Italija ir ES.

Didžiųjų pasaulio demokratijų atstovai taip pat pareiškė dėsiantys daugiau pastangų, kad užkirstų kelią esamų sankcijų vengimui, įskaitant baudžiamąsias priemones subjektams, gabenantiems medžiagas į karo frontą.

Anksčiau penktadienį Jungtinės Valstijos ir kitos narės atskirai paskelbė apie savo naujas priemones, o aukštas amerikiečių administracijos pareigūnas pareiškė, kad į JAV juodąjį sąrašą bus įtraukti 70 naujų subjektų iš Rusijos ir kitų šalių.

Tuo metu Londonas nusitaikė į Rusijos 4–5 mlrd. dolerių (eurų) vertės metinę prekybą deimantais ir paskelbė draudimą importuoti šiuos brangakmenius, taip pat varį, aliuminį ir nikelį.

G-7 pareiškime taip pat įsipareigota „apriboti prekybą Rusijoje išgautais, apdirbtais ar pagamintais deimantais ir jų naudojimą“, be kita ko, pasitelkiant sekimo technologijas.

ES narė Belgija kartu su Jungtiniais Arabų Emyratais ir Indija, kurios ministras pirmininkas Narendra Modi (Narendra Modis) šį savaitgalį dalyvaus G-7 derybose, yra viena didžiausių rusiškų deimantų didmeninių pirkėjų.