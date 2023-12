FNTT pagrįstai skyrė 128 tūkst. eurų baudą „Trustcom financial“ – teismas

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) gruodžio 21 dieną atmetė įmonės skundą, kuriuo ji prašė panaikinti FNTT praėjusių metų balandžio sprendimą skirti baudą bei perduoti jai klausimą dėl baudos nagrinėti iš naujo.

„FNTT turėjo ne tik teisę, bet ir pareigą pritaikyti tokią sankciją, kuri turėtų realų atgrasomąjį poveikį. (...) pareiškėjos („Trustcom financial“ – BNS) skundo argumentai neleidžia daryti išvados, kad atsakovė (FNTT – BNS) netinkamai naudojosi diskrecija ir netinkamai individualizavo baudos dydį“, – rašoma nutartyje.

Netikrino sandorių

Tarnyba 2020 metų gegužę-liepą tikrino, kaip įmonė laikosi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų. Ji konstatavo, kad „Trustcom Financial“ netikrino klientų tapatybės ir nesiėmė priemonių, kad nustatytų, ar jie veikia savo vardu, ar yra kontroliuojami, netikrino sandorių. Todėl FNTT 2021 metų sausį skyrė 127,55 tūkst. eurų baudą.

„Trustcom financial“ tokį FNTT sprendimą tuomet skundė VAAT, bet skundą atmetė. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pernai vasarį perdavė klausimą dėl baudos FNTT nagrinėti iš naujo, tačiau tarnyba paliko tokią pat baudą.

„Trustcom financial“ teisme įrodinėjo, kad FNTT netinkamai įvertino tam tikras aplinkybes bei neatsižvelgė į jos argumentus. Įmonė teigė, kad bauda galėjo būti mažinama ne 5–20 proc., o daugiau.

Įmonė aiškino, kad bauda yra neproporcinga ir kur kas didesnė už Lietuvoje skirtas baudas finansų įstaigoms už tokius pažeidimus.

Sumažino baudą

FNTT nurodė, kad „Trustcom financial“ ėmusis veiksmų surinkti trūkstamą informaciją apie klientų ir naudos gavėjų tapatybę, vertinti kliento, produkto riziką, tarnyba baudą sumažino didžiausiu galimu dydžiu.

Be to, FNTT pabrėžė, kad įmonė šiurkščiai ir nuolat pažeidinėjo reikalavimus, bet nepaisant to, kad jie buvo daromi nuo jos veiklos pradžios 2018 metų balandį iki 2020 metų gegužės, bendrovei skirta bauda sudaro tik 5 proc. taikytinos baudos vidurkio (2,55 mln. eurų) arba 2,5 proc. maksimalaus galimo skirti dydžio, todėl FNTT nesutiko, kad bauda yra neproporcinga ar per didelė.

Teismo nutartis dar gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Lietuvos bankas pernai atšaukė 2018 metais veiklą Lietuvoje pradėjusios Jungtinės Karalystės įmonės „Trustcom Ltd.“ valdomos „Trustcom financial“ licenciją ir kreipėsi teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

LB skelbė, kad licencija naikinama atsižvelgus į tai, kad Lietuvoje, Latvijoje ir Italijoje pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl to, kad „Trustcom Financial“ administracijos vadovas ir valdybos narys, kurie yra vieninteliai netiesioginiai įstaigos naudos gavėjai, galimai organizavo pinigų plovimą.