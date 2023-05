FNTT atskleidė sankcionuotų įmonių gudrybes: jos neveikia per vieną kompaniją

„Nėra taip, kad įmonės būtų valdomos per vieną ir tą pačią kompaniją. Yra įsteigiamos įvairiausios kompanijos, priedangos kompanijos ir tokiu būdu bandoma investuoti į tas kompanijas, valdyti, vykdyti prekybą ir taip toliau. Nustatyti naudos gavėjus sankcionuojant asmenį yra sudėtinga, kadangi schemos yra sudėtingos“, – žurnalistams ketvirtadienį Vilniuje teigė FNTT direktoriaus pavaduotojas Audrius Valeika.

„Antras iššūkis, kalbant apie mūsų nacionalinį sąrašą, yra patvirtinti mūsų priežastis, kodėl (juridinis asmuo – BNS) įtrauktas į tuos sąrašus. Kitaip sakant, visos bendrovės, juridiniai asmenys, kurie įtraukti, dažnai ginčija mūsų sprendimus ir galvoja, kad jie neturi sąsajų su sankcionuotais asmenimis“, – pridūrė FNTT direktoriaus pavaduotojas.

REKLAMA

REKLAMA

Jo teigimu, daug iššūkių kelia ir sankcijos, taikomos atskiriems verslo sektoriams ar prekėms.

„Didžiausios generuojamos lėšos ir turbūt prekių, kurios yra jautrios arba dvigubos paskirties, arba visos kitos prekės, kurios yra naudingos Rusijos karui, Rusija bando tas prekes gauti, todėl taip – tai yra iššūkis“, – teigė A. Valeika.

REKLAMA

Pasak FNTT atstovo, šiuo metu skundus teismui dėl įtraukimo į sankcionuotų asmenų sąrašą yra pateikę „didžioji dauguma“ jame esančių įmonių.

Tuo metu nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios FNTT yra pradėjusi ir iki šiol atlieka du ikiteisminius tyrimus dėl bandymų apeiti sankcijas.

A. Valeika teigė, jog FNTT, kaip ir muitinė, pastebi bandymų apeiti ES Rusijai ir Baltarusijai taikomas sankcijas per Vidurio Azijos šalis bei gabenti sankcionuotas prekes netradiciniais maršrutais.

REKLAMA

REKLAMA

„Tas pačias tendencijas ir mes pamatome. Muitinė mato per importo–eksporto deklaracijas, per dokumentus, per gyvą prekių judėjimą, mes matome per finansų įstaigų pranešimus“, – teigė A. Valeika.

Pasak jo, finansų įstaigos kiekvieną dieną įšaldo arba grąžina už neleistinus sandorius bandant apeiti sankcijas pervedamas lėšas.

„Principinis dalykas ir stiprybė Lietuvos ir finansų įstaigų yra tokia, kad jeigu yra nors mažiausias įtarimas, kad bandoma apeiti sankcijas arba naudos gavėjas gali būti sankcionuotas asmuo, mūsų finansų įstaigos paprasčiausiai negali atlikti operacijų“ – teigė A. Valeika.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

FNTT atstovo teigimu, šiuo metu Europos Sąjunga svarsto apie įšaldytų lėšų konfiskavimą.

„Žinau, kad Europos Sąjungos lygmeniu, labai aukštu lygmeniu, yra svarstomas įšaldytų lėšų konfiskavimo klausimas. Žinau, kad sprendimo turbūt dar nėra, bet tai yra labai aukštas lygmuo ir visi supranta, kad reikia šitą klausimą svarstyti“, – teigė A. Valeika.

Naujausiais FNTT duomenimis, dėl sankcijų Rusijai Lietuvoje kovo 30 dieną buvo įšaldyta daugiau nei 43,5 mln. eurų ir daugiau nei 810 tūkst. JAV dolerių 9 įmonių lėšų, o dėl sankcijų Baltarusijai, įšaldyta 34,3 mln. eurų ir 7,68 mln. JAV dolerių 6 įmonių ir vienos fizinio asmens lėšų.

Sankcionuotų įmonių sąraše dabar yra 16 šalies įmonių.