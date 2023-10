Eurostatas: BVP augimas antrąjį ketvirtį Lietuvoje – didesnis už ES vidurkį

Lietuvos ekonomika antrąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu metu pernai, augo 0,7 proc., o palyginti su pirmuoju ketvirčiu – 2,4 proc. – tai buvo didžiausias augimas visoje ES.

Tuo metu Estijos ekonomika per metus (balandį-birželį, palyginti pernai tuo pat laiku) smuko 3 proc., Latvijos – 0,8 proc, o per ketvirtį – atitinkamai 0,2 proc. ir 0,3 proc. Didžiausias susitraukimas per ketvirtį fiksuotas Lenkijoje (2,2 proc.), Švedijoje (0,8 proc.) ir Austrijoje (0,8 proc.).

Visoje ES BVP per metus augo vidutiniškai 0,4 proc., o tik euro zonoje – 0,5 proc., per ketvirtį – atitinkamai nepasikeitė ir augo 0,2 procento.