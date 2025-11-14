 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Euro zonos prekių eksportas rugsėjį per metus plėtėsi 7,7 proc., importas – 5,3 proc.

2025-11-14 13:30 / šaltinis: BNS
2025-11-14 13:30

Euro zonos valstybių narių prekių eksportas į likusį pasaulį rugsėjį, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu, išaugo 7,7 proc. iki 256,6 mlrd. eurų, penktadienį skelbia Eurostatas, remdamasis negalutiniais duomenimis.

Europos Sąjunga (nuotr. SCANPIX)

0

Importas plėtėsi kukliau – 5,3 proc. iki 237,1 mlrd. eurų, prekybos perviršis didėjo nuo 12,9 mlrd. iki 19,4 mlrd. eurų.

Euro zonos šalių tarpusavio prekybos prekėmis apyvarta augo 4,4 proc. iki 229,2 mlrd. eurų.

Visos Europos Sąjungos prekių eksportas už Bendrijos ribų išsiplėtė 6,9 proc. iki 228,2 mlrd. eurų, importas – 3,8 proc. iki 211,9 mlrd. eurų, tarpusavio prekyba – 5,6 proc. iki 364,1 mlrd. eurų.

ES eksportas į JAV išaugo 15,4 proc. iki 53,1 mlrd. eurų, į Jungtinę Karalystę – 2,8 proc. iki 29,3 mlrd. eurų, į Šveicariją – 13,4 proc. iki 18,5 mlrd. eurų, tuo tarpu į Kiniją – sunyko 2,5 proc. iki 16,7 mlrd. eurų.

Importas iš JAV didėjo 12,5 proc. iki 30,9 mlrd. eurų, iš Kinijos – 3,6 proc. iki 49,8 mlrd. eurų, iš Šveicarijos – 10,6 proc. iki 11,8 mlrd. eurų, o iš JK – mažėjo 0,3 proc. iki 13,2 mlrd. eurų.

Per tris metų ketvirčius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, ES išorinis prekių eksportas augo 3,0 proc. iki 1,987 trln. eurų, o vien tik euro zonos – 3,1 proc. iki 2,204 trln. eurų, importas – atitinkamai 3,6 proc. iki 1,882 trln. eurų ir 3,6 proc. iki 2,076 trln. eurų, tarpusavio prekyba – 2,1 proc. iki 3,083 trln. eurų ir 1,7 proc. iki 1,962 trln. eurų.

