ES investicijos, regione įsikūrusiems verslams, padeda diegti pasaulinius gamybos standartus

Atnešė dešimteriopą naudą

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos integruotas požiūris ir finansinės paskatos, tokios kaip priemonė „DPT pramonei LT+“, veiksmingai prisidėjo prie tradicinės pramonės transformacijos, diegiant svarbias pramonės inovatyvumui ir visos ekonomikos augimui technologijas, paklausių pasaulinėje rinkoje produktų kūrimo. Pasak UAB „Terekas” atstovų, kiekvienas euras, investuotas į šios srities mokslinius tyrimus, atnešė Kretingoje veikiančiai įmonei dešimteriopą naudą. UAB „Terekas“ yra šeimos verslas, kuriame svarbi ir aptarnavimo kultūra, inovacijos, ir vertybės. „Pagrindinė verslo sėkmės priežastis – keliamės anksti ir daug dirbame“, – sako šio verslo savininkai. Jie vykdo individualizuotą taros formavimo įrenginių gamybą, techninę priežiūrą, integravimą visame pasaulyje. Pagrindiniai klientai - pasaulio pramonininkai, kuriems reikia lankstumo gamyboje. Kretingiškių įrenginiai instaliuoti 27 šalyse.

Pagerėjo finansiniai rodikliai

ES investicijų priemonė „DPT pramonei LT+“ padėjo UAB „Terekas” ieškoti pranašumo prieš kitus PET taros ar pūtimo mašinų gamintojus, vystant lygiagrečiai dvi inovatyvias sritis. Įvertinus įmonės situaciją ir rinkos potencialą, UAB „Terekas” nusprendė įgyvendinti gamybos plėtros projektą, kurio dėka įmonė įsigijo reikalingą įrangą ir padidino PET formavimo mašinų gamybos apimtis. Įdiegus naujas technologijas ir įrangą, kuriose pritaikytos didelio poveikio technologijos (DPT), įmonė padidino savo gaminių inovatyvumą, įmonės konkurencingumą ir darbo našumą. Dėka projekto sukurtos naujos darbo vietos, pagerėjo finansiniai veiklos rodikliai, kurie sudarė sąlygas ekonominės ir socialinės gerovės Klaipėdos regione didėjimui. Kaip ir kiekviena įmonė, taip ir UAB „Terekas” augo palaipsniui. Pirmieji taros formavimo įrenginiai buvo įsigyti Lenkijoje, 1994 metais parvežti į Lietuvą, čia perdirbti. Jie buvo paprasto dizaino, nestabilūs, jausdavosi didžiulė vibracija. Nepaisant to, pirmieji gaminiai parduoti Baltarusijos, Viduriniosios Azijos verslininkams. Dabar dirbama net 27 šalyse, 60 proc. eksporto iškeliauja į JAV. Įvykdžius pirmuosius pardavimus, aktyviai dalyvaujant tarptautinėse parodose, ženklai išaugo žinomumas, o darbų pavyzdžiai leido pelnyti pasitikėjimą. Šiemet jau dalyvauta tarptautinėse parodose Meksikoje, Vokietijoje, planuojama vykti į Čikagą.

Ženkliai padidėjo našumas

Įmonė nuolat ieškojo sprendinių, diegė inovacijas. Sudalyvauta visoje eilėje ES investicinių priemonių, kurių finansavimas leido ieškoti inovatyvių sprendimų, tobulinti technologijas. Pirmieji įrenginiai gamino 900 butelių per valandą, vėliau per 20 metų atsirado techninės galimybės gaminti iki 12 000 plastikinės taros vienetų per valandą.

Galimybė prisiimti didesnę riziką

,,Pasitelkus ES investicines priemones buvo vystomos inovacijos, eksperimentinė gamyba, o vystant naujoves niekada nežinai, ar pavyks. ES fondų investicijos, papildomos lėšos sudarė galimybes prisiimti didesnę riziką, kurios dėka pavyko išvystyti net penkis papildomus produktus per dvejus metus. Be ES investicijų tai būtų užtrukę gerokai ilgiau“, – sako Juozas Maksvytis.

2014–2020 metų periodu didelio poveikio technologijoms tradicinėse pramonės įmonėse diegti pagal Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamą priemonę „DPT pramonei LT+“ įgyvendinti 37 projektai už daugiau nei 15 mln. Eur ES investicijų.

Sekite naujienas internete http://www.esinvesticijos.lt/ ir www.eimin.lrv.lt.

Informacija parengta bendradarbiaujant su Ekonomikos ir inovacijų ministerija, jos skelbimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.