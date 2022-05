EP ir ES Tarybos derybininkai sutarė dėl privalomo minimalaus dujų lygio ES saugyklose

Pagal susitarimą, valstybės narės ir operatoriai turėtų stengtis pasiekti 85 proc. pripildymo lygį.

Paskesniems metams nustatomas 90 proc. saugyklų pripildymo tikslas siekiant apsaugoti europiečius nuo galimų tiekimo sukrėtimų.

Šiuo teisės akto projektu siekiama užtikrinti spartesnį strateginių Europos dujų atsargų pripildymą, kad namų ūkiai ir verslas turėtų pakankamai dujų kitam šildymo sezonui, rašoma Parlamento pranešime.

Derybų metu europarlamentarams, be kita ko, pavyko išsiderėti, kad saugyklų pripildymo tikslai būtų ambicingesni. Jie taip pat įtikino reglamente pabrėžti, kad Europos Sąjungos (ES) šalims reikia diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir plėsti energijos vartojimo efektyvumo priemones.

Pagal susitarimą, požeminių saugyklų neturinčios valstybės narės turės užtikrinti, kad kitoje valstybėje narėje joms būtų saugomas dujų kiekis, lygus mažiausiai 15 proc. jų vidutinio metinio dujų suvartojimo per pastaruosius penkerius metus. Arba jos turės parengti naštos pasidalijimo mechanizmą, kuriame būtų numatyta finansinė parama, skirta padėti pasiekti saugyklų pripildymo tikslus.

Pagal reglamentą, dujų saugyklos bus priskirtos prie ypatingos svarbos infrastruktūros, o visi saugyklų operatoriai turės būti sertifikuoti pagal naują privalomą tvarką, kad būtų išvengta išorinio kišimosi rizikos.

Europarlamentarai derybų metu siekė, kad sertifikavimo etapas būtų kuo trumpesnis.

Valstybės narės sprendimų dėl sertifikavimo projektus turės paskelbti iki 2022 metų lapkričio.

Operatoriai, kurie nebus sertifikuoti tokia tvarka, turės atsisakyti ES dujų saugyklų nuosavybės ar kontrolės. Be to, operatoriai negalės uždaryti saugyklos be nacionalinės reguliavimo institucijos leidimo.

Kad pasiektas neoficialus susitarimas įsigaliotų, jį turės oficialiai patvirtinti Europos Parlamentas ir Europos Vadovų Taryba.