„Elektrum Lietuva“ atstovas paaiškino, kada ir kokį elektros tiekimo planą rinktis

„Renkantis elektros tiekėją ar planą, svarbiausia – neskubėti ir ramiai apžvelgti visų tiekėjų pateikiamus pasiūlymus. Geriausia tai padaryti pasinaudojus Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos (VERT) skaičiuokle – internetinėje sistemoje reikės įvesti tik savo mėnesinį suvartojamos elektros energijos kiekį ir skaičiuoklė išfiltruos visų tiekėjų siūlomus planus“, – pranešime cituojamas bendrovės atstovas.

Fiksuota elektros kaina suteiks stabilumo

Pasirinkus fiksuotą elektros tiekimo planą, kilovatvalandės kaina išliks tokia pati visą sutartyje nurodytą laikotarpį. M. Kavaliauskas sako, kad kainų fiksavimas leis lengviau prognozuoti būsimos sąskaitos už elektros dydį.

„Fiksuotos elektros kainos pasirinkimas garantuoja stabilią elektros kainą net ir esant rimtoms elektros rinkos turbulencijoms, todėl vartotojas bus apsaugotas nuo nenumatytų išlaidų už elektrą“, – sako „Elektrum Lietuva“ atstovas.

Fiksuotos elektros kainos planą pasirinkusiems vartotojams taip pat reikia nuspręsti, kokiam laikotarpiui –10, 12, 20 ar 24 mėn. – kainą norėtų fiksuoti.

„Įvertinus rinkos ypatybes ir matant klientų patartį, rekomenduojama kainas fiksuoti ne ilgesniam nei 12 mėn. laikotarpiui. Šis pasirinkimas padeda išvengti kainų šuolių bei didelių pokyčių rinkoje. Be to, ekspertai pataria sutartyje numatytą kainą racionaliai įvertinti būtent kartą per metus“, – sako M. Kavaliauskas.

Nefiksuoti elektros kainų planai susiję su didesne rizika

Tuo metu nefiksuotos kainos planą pasirinkę vartotojai už elektrą mokės kintančią kainą, o ji priklausys nuo pasirinkto biržos tarifo – valandinio arba mėnesinio. Valandinį biržos tarifą pasirinkę vartotojai už kilovatvalandę mokės tokią kainą, kokia ji tuo metu bus „NordPool“ biržoje. Be to, tokiam planui būtina turėti įdiegtą išmanųjį elektros skaitiklį.

„Kadangi biržoje pasitaiko reikšmingų kainos svyravimų, valandinį biržos tarifą pasirinkę vartotojai turėtų atsakingai sekti biržos kainas ir atitinkamai koreguoti savo elektros suvartojimą. Dar šį mėnesį vienos kilovatvalandės kaina biržoje buvo pasiekusi net 600 Eur, todėl skalbyklės įjungimas tokiu metu gali nemenkai padidinti mėnesinę sąskaitą už elektrą.

Pasirinkusiems mėnesinį biržos planą, sąskaita už elektrą bus apskaičiuojama vertinant viso mėnesinio suvartojimo duomenis ir pritaikius svertinę vidutinę „NordPool“ biržos kainą. Svarbu paminėti, kad tai nėra konkretus mėnesio vidurkis, kadangi vedant šį vidurkį naudojami ESO pateikiami elektros energijos vartojimo netolygumo koeficientai“, – sako M. Kavaliauskas.

Ekspertas pastebi, kad valandinį biržos planą dažniausiai renkasi vartotojai, aktyviai besidomintys elektros rinka, atidžiai sekantys suvartojimą ir pasiruošę prisitaikyti prie biržos kainų svyravimų.

Tuo metu mėnesinį biržos planą, anot M. Kavaliausko, dažniau pasirenka vis dar senojo tipo elektros skaitiklius turinys vartotojai, kurie kiek mažiau lanksčiai keičia savo vartojimo įpročius.

Neapsisprendusiems – elektros energijos tiekimo užtikrinimo paslauga

Elektros vartotojai, nepasirinkę nepriklausomo elektros tiekėjo, 6 mėnesius gali naudotis garantinio tiekimo paslauga. Tokiu atveju sąskaita yra suformuojama apskaičiavus vidutinę praėjusio mėnesio elektros biržos kainą ir pritaikius 1,15 koeficientą (verslo klientams šis koeficientas kiek didesnis – 1,25).

Visgi M. Kavaliauskas atkreipia dėmesį ir galimas tokio pasirinkimo rizikas. Viena jų – kintanti ir sunkiai prognozuojama elektros kaina.

„Garantiniame tiekime esančių vartotojų sąskaitos susideda ne tik iš elektros kainos – taip pat prisideda elektros persiuntimo, skirstymo ir kitų papildomų paslaugų kainos. Be to, reikia nepamiršti, kad garantinio tiekimo kaina yra nurodoma be pridėtinės vertės mokesčio“, – sako M. Kavaliauskas.

Todėl, pasak bendrovės atstovo, garantinis tiekimas – tik laikinas ir pakankamai brangus sprendimas. Per pusmetį nepriėmus sprendimo dėl nepriklauso elektros tiekėjo pasirinkimo, ESO turi teisę elektros tiekimą nutraukti.

Renkantis elektros tiekėją ar planą, skaičiuoklėse pateikiama ne tik elektros kaina, tačiau ir mėnesinis (abonentinis) paslaugos tiekėjo mokestis. Pasak M. Kavaliausko, geriausią sprendimą dėl kainos geriausia priimti tik įvertinus visų elektros tiekėjų pasiūlymus. Tačiau taip pat svarbu atkreipti dėmesį, į tai, kokią dalį galutinėje sąskaitoje sudaro mėnesinis mokestis.

„Įprastai, jei skaičiuosime vidutinį 150 kWh/mėn. suvartojimą, šis mokestis sudaro iki 6 proc. sąskaitos dydžio ir paprastai siekia kelis eurus“, – sako M. Kavaliauskas.

Todėl, pasak bendrovės atstovo, renkantis elektros tiekėją ar planą, svarbiausia įvertinti tarifo dydį – tai aktualiausia tiems vartotojams, kurie suvartoja daug elektros energijos kiekvieną mėnesį.