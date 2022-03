Elektra pabrango: įvardijo pagrindines priežastis

Elektros kaina Latvijoje praėjusią savaitę buvo 177,6 euro už MWh, o Estijoje – 159,3 euro, pranešė „Litgrid“.

Pasak „Litgrid“ Strategijos departamento direktoriaus Liutauro Varanavičiaus, pagrindine aukštų elektros kainų priežastimi tapo išaugusios dujų kainos, taip pat pastarosiomis savaitėmis vyravusi maža vėjo generacija.

„Nuo Rusijos pradėto karo Ukrainoje pradžios dujų kainos Baltijos šalių aikštelėse išaugo nuo maždaug 80 eurų iki 100 eurų už MWh. Dar didesnis augimas fiksuotas Olandijos TTF aikštelėse, kur kainos pakilo nuo maždaug 90 eurų iki 130 eurų už MWh. Kovo 7 dieną dujų kaina buvo šoktelėjusi net iki 225 eurų, tačiau Europai neatsisakius rusiškų dujų importo, dujos atpigo“, – teigė L. Varanavičius.

Jo teigimu, Lietuvoje vėjo elektrinių gamyba mažėjo apie tris kartus, palyginti su vasario paskutine savaite.

68 proc. šalies elektros poreikio buvo importuota. Palyginti su ankstesne savaite, bendras importas sumažėjo 10 proc. iki 223 gigavatvalandžių (GWh). 11 proc. elektros į šalį pateko iš trečiųjų šalių, 35 proc. – iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį, 51 proc. buvo importuota per sieną su Latvija bei 3 proc. iš Lenkijos per „LitPol Link“ jungtį.

Elektros suvartojimas praėjusią savaitę Lietuvoje sumažėjo 2 proc. ir siekė 252 GWh. Jos gamyba išaugo 25 proc., o vietos elektrinės užtikrino 33 proc. šalies elektros suvartojimo. Lietuvoje per savaitę pagaminta iš viso 84 GWh elektros.

Praėjusią savaitę ketvirtadaliu augo vietinė elektros energijos gamyba: šiluminės elektrinės pagamino 46 proc. Lietuvoje pagamintos elektros energijos, hidroelektrinės – 27 proc., vėjo jėgainės – 14 proc., kitos elektrinės – 4 proc., saulės elektrinės – 9 proc.

Bendras elektros srautas iš Lietuvos augo 4 proc., iki 38 GWh. Per „LitPol Link“ į Lenkiją buvo nukreipta 93 proc. Lietuvos eksportuojamos elektros, o į Skandinaviją 7 proc.