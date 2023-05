Ekspertas pataria: kaip investuoti į paskolas

REKLAMA

Investuodami į privačios skolos turto klasę jūs, supaprastintai, atliekate banko funkciją. Tačiau, palyginti su banku, jūs skolinate smulkesniems klientams ir priimate įvairesnių formų užstatą. Priešingai nei bankai, kurie priima indėlius ir dėl to turi griežtus paskolų suteikimo apribojimus, jūs patys pasirenkate į kokios rizikos paskolas investuoti ir galite nusistatyti metinės grąžos lūkesčius tarp 8 – 13%.

Generalinę finansų maklerio licenciją turintis Andrius Liukaitis privačios skolos turto klasę rekomenduoja ir pradedantiesiems, ir pažengusiems investuotojams. Specialisto teigimu, Lietuvoje ši turto klasė užtektinai didelė, kad investuotojai rastų, kaip išskaidyti riziką investuojant į skirtingo pelningumo, rizikos klasės, įkeičiamo užstato ar sektoriaus paskolas. Dabartinio ekonominio neužtikrintumo sąlygomis svarbu pasirinkti sektorius, kurie demonstruoja atsparumą aukštai infliacijai ar pakilusiai tarpbanknei palūkanų normai EURIBOR.

Patraukli alternatyva

Investuotojai į privačios skolos turto klasę turi bent keletą pasirinkimų: privačių įmonių obligacijas, paskolas nekilnojamojo turto plėtrai, privatiems asmenims, žemės ūkiui.

Pasak Andriaus Liukaičio, svarbu įvertinti paskolų gavėjų galimybes grąžinti paskolas ekonominio neužtikrintumo laikotarpiu. Pavyzdžiui, žemės ūkio sektorius yra atsparus ekonominiams ciklams, nes jis kuria produkciją, kurios paklausa auga nepriklausomai nuo verslo aplinkos ar vartotojų įpročių - maistą.

Finansų ekspertas pataria atkreipti dėmesį į keletą aspektų. Pirmiausia, paskolos gavėjo finansinius rezultatus, kaip pajamas, pelną, jau turimų įsipareigojimų dydį. Ne mažiau svarbu įvertinti, koks turtas įkeičiamas pirmine hipoteka paskolai užtikrinti. Pavyzdžiui, žemės ūkio sektoriuje paskolos užtikrinamos žemės ūkio paskirties žeme ir sunkiąja technika - likvidžiu turtu, kuris gali būti greitai realizuotas už patrauklią kainą, jeigu paskolos gavėjas negali vykdyti savo įsipareigojimų. Be to, Europos Sąjungos parama smulkiems ir vidutinio dydžio ūkiams padeda išsilaikyti net ir stichinių gamtos nelaimių atveju.

„Investavimas visada susijęs su rizika, todėl visada vertinu investicijų saugumą, o ne tik potencialią grąžą. Todėl investuoju į paskolas finansiškai stabiliems verslams, kurie paskolas gali užtikrinti likvidžiu turtu”, – komentuoja „HeavyFinance“ finansų direktorius.

Be to, jis pataria atkreipti dėmesį į investavimo platformų paskoloms suteikiamą rizikos reitingą. Jis apima paskolai užtikrinti įkeičiamą turtą, skolininko finansinių rezultatų ir turimų įsipareigojimų vertinimą. Taigi, galima pradėti investuoti remiantis reitingu nuo A (saugiausios paskolos) iki C (aukščiausio grąžos potencialo). Tereikia įsivertinti savo toleranciją rizikai ir grąžos lūkesčius.

Žaliosios paskolos

Taip pat „HeavyFinance“ platformoje šiais metais buvo pristatytos žaliosios paskolos. Investuodami į jas prisidedate prie kovos su klimato kaita ir netgi padidinate savo investicijų grąžos lūkesčius.

Žaliosios paskolos investuotojams leidžia uždirbti didesnę grąžą pasinaudojant sparčiu anglies taršos sertifikatų rinkos augimu.

Investuotojai į šias paskolas gauna ne palūkanas iš ūkininkų, bet grąžą iš tvarios žemdirbystės dėka ūkio dirvožemyje sukauptos anglies. Kadangi ta anglis sugeriama iš atmosferos, už kiekvieną toną išduodamas sertifikatas, kuris vėliau parduodamas savo taršą kompensuoti siekiantiems verslams, o grąža padalinama investuotojams ir ūkiui.

„Tai naujos kartos finansinis instrumentas, kuris dėl savo naujumo investuotojams gali pasiūlyti net ir 20% viršijančią grąžą kartu prisidedant prie klimato kaitos stabdymo. Tokios galimybės paprastai pasitaiko tik labai greitai augančiose rinkose, o dabartinį augimą nulemia poreikis visais įmanomais būdais stabdyti klimato kaitą“, – pasakoja Andrius Liukaitis.