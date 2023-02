Ekspertai: „vienaragio“ apibrėžimas – be aiškių kriterijų, yra erdvės spekuliacijoms

Lietuvos verslininkas ir investuotojas Ilja Laursas sako, kad įprastai tokio vertinimo sulaukia privačios bendrovės, kurių vertė viršija milijardą JAV dolerių, tačiau jų akcijomis pradėjus prekiauti biržoje jos praranda šį titulą.

„Aiškaus kriterijaus nėra, labai neformaliai – tai visos privačios, pabrėžiu, privačios kompanijos, pasiekusios apie vieną milijardą vertės, yra sąlyginai vadinamos „unicornais“. Kai jie tampa listinguojami, kotiruojasi biržoje, tai techniškai taip nevadinami, nes ir „Google“, ir „Facebook“ dėl to jau seniai taip nevadinami“, – BNS trečiadienį sakė I. Laursas.

Komunikacijos agentūros „More“ vadovas Erikas Murinas teigia, jog „Baltic Classifieds Group“ negalima vadinti „vienaragiu“, nes įmonė listinguojama Londono biržoje, be to, jos vertė nesiekia milijardo nei eurais, nei JAV doleriais, nei svarais sterlingų.

REKLAMA

„Pagrindiniai požymiai yra du: tai nėra privati kompanija, antra, tai nėra kompanija, kurios vertė siekia milijardą eurų ar dolerių ar svarų sterlingų, nes ji yra listinguojama Londono biržoje“, – BNS trečiadienį sakė E. Murinas.

REKLAMA

Kita vertus, vieša prekyba akcijomis parodė tikrąją „Baltic Classifieds Group“ vertę, sako I. Laursas.

„Kadangi jie ką tik išėjo į biržą, išėjimas labai dažnai yra kortų atvėrimas visuomenei, nes iki tol kompanijos renkasi viešai nepublikuoti pajamų ir kitų duomenų, nes tai paprasčiausia komercinė paslaptis. Netiesiogiai išvedžiojimai vertinimo – investicijos ir panašiai, bandoma jomis spekuliuoti, jos yra ypatingai pritemptos, nes tikrieji finansai nepublikuojami“, – sakė I. Laursas.

REKLAMA

Anot jo, Lietuvoje gali būti daugiau tokios vertės bendrovių, apie kurias šiuo metu nėra žinoma.

„Manyčiau, kad dar ne vieną ir ne dvi tokias turime, bet nežinome, nes kol kompanija nėra įvertinta per biržą, iki tol iš esmės bet kokie spėliojimai yra nuomonė, ne daugiau. Nes nei pelnas, nei pajamingumas, nei apyvarta nėra indikacija“, – sakė I. Laursas.

Jo teigimu, „vienaragio“ terminas yra labai neapibrėžtas.

„Privačios kompanijos pasirenka neatskleisti, visuomenei belieka spekuliuoti, dėl to tas terminas „unicornas“ yra ypatingai neapibrėžtas, jis tiesiog nurodo, kad tai stambi privati kompanija“, – sakė I. Laursas.

REKLAMA

REKLAMA

E. Murinas taip pat sutinka – „Baltic Classifieds Group“ atvejis įrodo, jog nėra aiškių kriterijų, kuriais remiantis bendrovę būtų galima vadinti vienaragiu.

„Šiuo atveju atrodo kaip kažkoks kompleksas, kad kažkas kitas mums turi pasakyti, nes patys to padaryti negalime. Kodėl BCG mes nevadinome vienaragiu anksčiau ir tik dabar, kai paskelbė „Dealroom“, tą darome? Be to, pagal jų apibrėžimą mes galime pritempti ir „Ignitį“. Tai turime arba du, arba keturis vienaragius. Nežinau, ar turėtume taip mėtytis ir leisti tai nurodyti kažkam iš šono“, – kalbėjo E. Murinas.

REKLAMA

Jo teigimu, trečiasis „vienaragis“ po dvejų metų paskelbtas tik todėl, kad agentūra „Dealroom“ taip ją įvertino pagal savo kriterijų – įmonės vertę pirminio viešo akcijų siūlymo (IPO) metu, tačiau tokiu atveju šio titulo nusipelno ir valstybės valdoma „Ignitis grupė“.

„Dealroom“ ją vienaragiu įvardijo todėl, kad IPO 2021 metais jų vertė viršijo milijardą. Tuomet kyla klausimas – kodėl taip nevertinamas „Ignitis“, kurio IPO vertė buvo 1,67 mlrd. eurų, tai taip pat yra pakankamai jauna kompanija pagal tuos vertinimus“, – teigė E. Murinas.

REKLAMA

Vis dėlto jis pripažino, kad „Dealroom“ yra patikima organizacija, kurios argumentais neabejojama – agentūra pasaulyje yra vertinama kaip patikimas šaltinis, o rengdama Lietuvos startuolių ekosistemos apžvalgą ji dirbo su organizacijomis, kurių kompetencija taip pat neabejojama – startuolių ekosistemos plėtrą skatinančia agentūra „Startup Lithuania“ ar rizikos kapitalo fondu „Practica Capital“.

„Tai patikimas šaltinis, iš esmės tai pasaulyje žinoma organizacija, kuria remiasi daugybė užsienio didžiųjų portalų. Tik ne visai aiškūs jų vertinimo kriterijai“, – sakė E. Murinas.

REKLAMA

REKLAMA

I. Laursas tokio vertinimo neišskiria, nes: „Nėra vieno metodo, kaip vertinti“.

Apie tai, kad Lietuva turi tris „vienaragius“, tarp kurių yra ir „Baltic Classifieds Group“, remdamasi „Dealroom“ parengta 2022 metų Lietuvos startuolių ekosistemos apžvalga, trečiadienį taip pat pranešė Inovacijų agentūra.

Pranešama, kad „Dealroom“ parengtą apžvalgą inicijavo „Startup Lithuania“, „Practica Capital“, „Triniti Jurex“, „Go Vilnius“.

REKLAMA

Savo svetainėje 2021 metų kovą paskelbtame įraše „Dealroom“ nurodo, jog „vienaragiams“ priskiria nuo 1990 metų įkurtas technologijų įmones, kurių vertė arba kaina viršija 1 mlrd. JAV dolerių. Portalas „vienaragiams“ taip pat priskiria startuolius, kurių pirminio viešojo akcijų siūlymo (IPO) kaina buvo mažesnė nei 1 mlrd. JAV dolerių, tačiau vėliau jos „peržengė stebuklingą (1 mlrd. JAV dolerių – BNS) ribą“.

Lietuvoje „vienaragio“ statusą taip pat turi drabužių mainų ir prekybos startuolis „Vinted“ bei kibernetinės saugos sprendimų bendrovė „Nord Security“.