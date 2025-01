Ekonomistas apie Europai gresiančius iššūkius: „Situacija keičiasi ne į gerą pusę“

Apie tai, kokiu keliu pasuks Europa, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ atsakė ekonomistas Marius Dubnikovas.

Europiečiai daug pinigų investuoja į socialinę valstybės gerovę ir dėl to Europos šalys prisiskolina, o politikai negeba gyventi pagal biudžetą. Ar tam pritariate?

Politikai papirkinėja savo rinkėjus skolintais pinigais, kitaip sakant, dalina pinigus, kurių dar neuždirbo. Ir čia yra labai ryški takoskyra. Jungtinėse Amerikos Valstijose per 10 metų ekonomika padidėjo 50 proc. Kinijoje – 70 proc. O Europos Sąjunga (ES) savo ekonomiką pasididino 7 proc.

Ir tada galima kelti klausimą, kodėl taip yra. Tai yra per didelis rūpinimasis visais ir tada pasidaro Miunhauzeno efektas – bandymas save pakelti už plaukų priveda prie to, kad tas ekonomikos pyragas neauga, o apetitas auga pakankamai stipriai. Kiekviena ateinanti valdžia, čia kalbu apie Europą, nori vis duoti kažką, tai ir dalina, dalina, dalina. Kaip ir šeimoje gali duoti vaikams vis daugiau, daugiau, daugiau, bet galiausiai kažkada susidursi su problema, kad pajamos nebeatitinka išlaidų. Papuolėme į situaciją, kad Europoje yra turbūt per mažai liberalizmo, o tarp tų liberalių jėgų yra per mažai liberalų.

Nepabijokim tokio žodžio, yra kas liberalus vadina kairiaisiais komunistais, kurie bando visiems įvesti socialinę gerovę, bet kuri yra nepagrįsta realiais pinigais.

Čia yra ta problema, kad Europa stagnuoja ir turbūt turime sulaukti kažkokio rimtesnio sukrėtimo tam, kad ta situacija pasikeistų. O ta situacija keičiasi ne į gerą pusę, nes žmonių lūkesčiai yra sukelti labai aukštai, nors ekonomika nebeleidžia jų patenkinti. Ir tada mes turime radikalių politinių jėgų stiprėjimą Europoje. Ar tai būtų tolima kairė, ar tolima dešinė, abi iš esmės turi labai keistų ydų.

Ir tada kraštutinumų mėgėjai pradeda sakyti, kad mes uždrausime migraciją, padidinsime demografiją, pradėsime gimdyti vaikus, neleisime trečių šalių piliečiams atvažiuoti – visa tai prasilenkia su realybe ir taip iki to pyrago didinimo mes neprieisime. Bet, beje, Lietuva visame Europos kontekste atrodo labai gerai, nepaisant to, kad mėgstame save plakti. Mūsų ekonomika per 10 metų paaugo apie 45 procentus.

Manau, kad visą laiką reikėtų žiūrėti, kaip mes atrodome bendrame kontekste. Beje, mums reikėtų daugiau drąsos – tokios, kokią turi amerikiečiai. Jie visą laiką 10 kartų daugiau pasigirs negu iš tikrųjų yra padarę, bet, aišku, padaro jie tikrai daug. Kodėl to reikia? Tam, kad būtų kuriami naratyvai, kurie leidžia žmonėms daryti daugiau. Jeigu tu esi pesimistas, natūraliai nesukursi didesnio pyrago, nes pesimistai nekuria. Tai tie naratyvai yra labai svarbūs ir netgi šiame geopolitiniame kontekste mūsų priešai norėtų, kad pas mus naratyvai būtų būtent tokie, kad Lietuvoje nėra perspektyvos. „Parduok butą Vilniuje, pirk Ispanijoj“, „išnešk kapitalą“, „stumk kapitalą į Vakarus, kad čia liktų dykros“ – tokiems naratyvams mes turime priešintis. Tai jeigu mes pasiekėme kažkokius tikslus, tai tuo reikėtų ir pasidžiaugti.

Visą pokalbį su M. Dubnikovu išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.