Ekonomistai: Šveicarijos „Credit Suisse“ banko perėmimas – panikos malšinimas

Savaitgalį pranešta, kad „Credit Suisse“, kurio akcijų vertė praėjusią savaitę reikšmingai smuko, perima didžiausias Šveicarijos bankas UBS.

Ekonomistas Rytis Krušinskas sako, kad „Credit Suisse“ perėmimu siekta užkirsti kelią galimoms neigiamoms pasekmėms ir nuraminti rinkas.

„Manau, kad dabartiniame įvykių kontekste vienas iš svarbiausių uždavinių šioje rinkoje yra suvaldyti paniką ir šioje vietoje toks žingsnis yra labiau vidinis strateginis susitarimas būtent tam finansinio užkrato sklidimui riboti ir panikos sklidimui riboti“, – BNS pirmadienį sakė Kauno technologijos universiteto (KTU) mokslininkas.

Ekonomistas Rimantas Rudzkis taip pat sako, kad šiuo žingsniu norėta sumažinti paniką bankų sektoriuje, jo manymu, perėmimas įvyko pasitarus su Europos Centriniu Banku ir su JAV Federaline rezervų sistema.

REKLAMA

„Vienu sakiniu jeigu pasakyti, tai „Credit Suisse“ situacija jau seniai buvo rizikinga, akcijos stipriai krito ir manau – tai tik spėlionė mano – kad Šveicarijos centrinis bankas galbūt net su pasikonsultavęs su Europos Centriniu Banku ir Amerikos federalinių rezervų sistema ėmėsi skubių priemonių, kad šio pagal dydį antro banko griuvimas nesukeltų panikos elementų bankų sektoriuje, nes šiuo metu tokia nervinga atmosfera dėl staigių palūkanų kilimo, dėl tų bankų Amerikoje griuvimo. Manau, kad tai yra būdas kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią galimai panikai“, – BNS pirmadienį sakė Vilniaus universiteto (VU) profesorius R. Rudzkis.

REKLAMA

„Šiaip jau bankų sektorius yra labai jautrus panikos elementams. Iš tikro centriniai bankai turi labai rūpintis, kad indėlių turėtojai nepradėtų panikuoti“, – teigė jis.

R. Krušinskas sako, jog sandoriu siunčiama žinia „Credit Suisse“ klientams – jis atsidūrė stipresnio ir patikimos reputacijos banko rankose.

„Pirmas turbūt momentas, kuris šauna į galvą, – kas bus su mano pinigais, jeigu aš esu indėlininkas ir banko klientas. Žinia, kad šį banką perima ar nuperka kitas, galingesnis bankas, apie kurį nėra jokios neigiamos informacijos šiuo metu, kuris yra pilnai mokus, paprasčiausiai yra skirtas parodyti rinkai stabilumą, nuraminti klientus ir suintersuotas puses“, – kalbėjo R. Krušinskas.

REKLAMA

Jo manymu, už antrojo pagal dydį Šveicarijos banko perėmimo neslypi sąmokslo teorijos, kurios gali būti kuriamos finansų rinkose.

„Tai yra strateginis ir diplomatinis žingsnis šioje rinkoje. Ar už jo nėra nėra kitų kokių nors paslėptų momentų – mes galime sakyti, kad kuriamos įvairios sąmokslo teorijos finansų rinkoje – tai šiuo metu jų kol kas jų tikrai nesimato“, – kalbėjo R. Krušinskas.

R. Rudzkio teigimu, šiuo metu labai svarbi tikroji bankų padėtis, ar neslepiami sunkumai, kaip buvo 2008 metų pasaulinę krizę sukėlusiame JAV investiciniame banke „Lehman Brothers“.

REKLAMA

REKLAMA

„Tai priklauso nuo to, kiek iš tikro prasta bankų situacija, sakykime, Europoje. Aš šito nežinau, todėl, kad bankai tikrąją padėtį, jeigu ji bloga, žinoma, stengiamasi ją slėpti. Prisiminkime tą „Lehman Brothers“ griuvimą: niekas gi neįtarė, kad to banko padėtis bloga, o po to – vienas, du, ir bankas sugriuvo“, – kalbėjo R. Rudzkis.

Jo manymu, nuo visų bankų tikrosios padėties priklausys, ar „Credit Suisse“ perėmimas – veiksmingas žingsnis, kuris padės išvengti neigiamų pasekmių globalioje rinkoje.

REKLAMA

„Ar tai užkirs kelią, priklauso nuo to, kokia bendra vidutinė bankų būklė. Jeigu čia pavienis atvejis, tai, žinoma, užkirs, nes buvo pakankamai daug samprotavimų analitikų po to, kai prasidėjo 2008 metų krizė – kad jeigu Amerikos vadovybė būtų gelbėjusi „Lehman Brothers“ banką, tai gal net ir krizės nebūtų buvę. Žinoma, laiko neatsuksi, nepatikrinsi, čia hipotetinis variantas“, – sakė R. Rudzkis.

Lietuvos banko valdybos narys Simonas Krėpšta praėjusią savaitę pareiškė, kad centrinis bankas nejaučia nerimo dėl šalies bankų sistemos likvidumo, jų rezervai geri, o šalyje jau pasiektas būtinas sukauptas Indėlių draudimo fondas, kurio užtektų suvaldyti situaciją, jeigu vidutinio dydžio bankas patirtų problemų ir gyventojams reikėtų greitai kompensuoti indėlius.

REKLAMA

S. Krėpšta taip pat pabrėžė, kad Lietuvoje ir Europoje, priešingai nei JAV, nebuvo sušvelninti likvidumo reikalavimai mažiems ir vidutiniams bankams, čia taikoma .

Didžiausias Šveicarijos bankas UBS su sunkumais susidūrusį varžovą „Credit Suisse“ ketina perimti už 3,25 mlrd. JAV dolerių, o šis sandoris yra gyvybiškai svarbus siekiant užkirsti kelią ekonomikos suirutės plitimui visoje šalyje ir už jos ribų, sekmadienį pareiškė Šveicarijos vyriausybė.

REKLAMA

REKLAMA

Po neramios savaitės, kai dviejų JAV bankų žlugimas sukėlė baimę dėl platesnio bankrotų užkrato plitimo sektoriuje, šis žingsnis buvo palankiai įvertintas Vašingtone, Frankfurte ir Londone, kadangi manoma, jog palaikys finansinį stabilumą.

Šveicarijos prezidentas Alainas Bersetas (Alenas Bersetas) teigė, kad perėmimas yra „geriausias sprendimas siekiant atkurti pasitikėjimą, kurio pastaruoju metu trūko finansų rinkose“.

Kaip skelbia BBC, pirmadienį ryte didžiųjų Europos bankų akcijų kainos krito: pavyzdžiui, Vokietijos „Deutsche Bank“ akcijos atpigo 6 proc., Prancūzijos „BNP Paribas“ – 5 proc., kritimas fiksuotas Jungtinės Karalystės „Standard Chartered“, HSBC ir „Barclays“ bankų akcijose.

Vokietijos Federalinės finansų priežiūros institucijos atstovas spaudai pirmadienį patvirtino, kad šalies finansų sistema yra stabili.