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TV3 naujienos > Verslas

Dundulio bendrovė ketina prisijungti verslo centro G9 valdytoją

2026-10-01 07:13 / šaltinis: BNS
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2026-10-01 07:13
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Dainiaus Dundulio valdoma nekilnojamojo turto (NT) nuomos bendrovė „Rivona“ ketina prisijungti šių metų pradžioje jos įsigytą prekybos centro G9 Vilniuje, Gedimino prospekte, valdytoją „Gedimino 9“. 

Prekybos centras GO9 (nuotr. bendrovės)

Dainiaus Dundulio valdoma nekilnojamojo turto (NT) nuomos bendrovė „Rivona“ ketina prisijungti šių metų pradžioje jos įsigytą prekybos centro G9 Vilniuje, Gedimino prospekte, valdytoją „Gedimino 9“. 

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„Rivona“ pranešė apie bendrovių reorganizavimą, rodo Registrų centrui pateikti dokumentai. Anot jų, „Rivona“  perims „Gedimino 9“ teises ir pareigas bei tęs jos veiklą.

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Pranešė pernai gruodžio pabaigoje

Apie „Gedimino 9“ pirkimą  iš fondo „Lords LB Baltic Fund IV“ „Rivona“ pranešė pernai gruodžio pabaigoje . Konkurencijos taryba leidimą suteikė šių metų sausį, o sandoris baigtas vasario 4-ąją. 

D. Dundulis gruodį sakė, kad G9 įsigijimas sustiprins „Rivonos“ NT portfelį strategiškai patrauklioje vietoje. Anot jo, prekybos centras perkamas kaip investicija, artimiausiu metu jame nieko neplanuojama keisti – čia toliau veiks visi nuomininkai. 

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Po 2019 metais atliktos rekonstrukcijos G9 plotas siekia 17,4 tūkst. kv. metrų, patalpos išnuomotos tarptautinių ir lietuviškų prekių ženklų parduotuvėms, restoranams, sporto klubui. Čia veikia „Norfos“ konkurentės „Lidl“ parduotuvė. 

„Lords LB Baltic Fund IV“ iš Švedijos investicijų bendrovės „East Capital“ prekybos centrą perėmė 2017 metų pabaigoje. 

indeliai.lt

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