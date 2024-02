Druskininkai po metų žada baigti statyti Kultūros ir kongresų rūmus

Miestas kitąmet, be to, švęs M. K. Čiurlionio 150-ąsias gimimo metines. Savivaldybės atstovė Diana Sinkevičiūtė-Griežė sako, kad būtent dėl to itin svarbu rūmus baigti numatytu laiku.

„Druskininkai niekada neturėjo tarptautinio kurorto vertos salės didelės apimties renginiams – ilgą laiką visi kurorto kultūriniai renginiai vykdavo sanatorijų salėse. (...) Mažesnes sales nedideliems kultūros renginiams savivaldybėje turi ir Viečiūnų, ir Leipalingio seniūnijos, bet jų salės skirtos bendruomenei“, – BNS teigė D. Sinkevičiūtė-Griežė.

„Daugiau nei 8 tūkst. kv. metrų ploto, beveik 2000 žiūrovų talpinsiantis naujas centras pasižymės universalumu ir leis ne tik Druskininkų, bet ir visos Lietuvos kultūrinį gyvenimą bei konferencijų turizmą pakelti į tarptautinį lygį“, – pridūrė miesto atstovė.

Pasak jos, dėl finansavimo trūkumo savivaldybei rūmų nepavyksta pastatyti jau daugiau nei 20 metų. 2019 metais pradėtos statybos užpernai nutrūko valstybei nesuteikus papildomo finansavimo ir pasibaigus sutarčiai su rangovu.

Bus sutvarkytas ir parkas

Sausį pasirašyta 16,2 mln. eurų vertės (su PVM) sutartis su baigiamuosius darbus atliksiančia rangove „Kaminta“. Pagal ją įmonė darbus turėtų baigti 2025 metų balandį.

D. Sinkevičiūtė-Griežė pranešė, jog per šį laiką bus įrengta didžioji (1175 vietų), mažoji (513 vietų) ir kino teatro (151 vieta) salės, sumontuota akustinė sistema, įrengta scena ir orkestro ložė, holas, kameriniams renginiams skirtos lauko terasos apšvietimas, danga, sutvarkyti žalieji plotai bei kiti inžineriniai sprendimai.

Taip pat planuojama apželdinti rūmų prieigose esantį parką, pasodinti išskirtinius gėlynus ir želdinius.

„Jau šių metų pabaigoje šį parką papuoš ir skulptūra, skirta poeto Justino Marcinkevičiaus atminimui“, – sakė savivaldybės atstovė.

D. Sinkevičiūtės-Griežės teigimu, šių metų Druskininkų biudžete rūmams numatyta daugiau kaip 4 mln. eurų. Likusią dalį numatoma finansuoti Europos Sąjungos, savivaldybės ir skolintomis lėšomis, galbūt dalį jų skirs valstybė.