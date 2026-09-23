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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

DHL prašo Konkurencijos tarybos leidimo įsigyti „Venipak“

2026-09-23 13:48 / šaltinis: BNS
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2026-09-23 13:48
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Vokietijos pašto ir logistikos milžinė DHL, turinti padalinį ir Lietuvoje, prašo Konkurencijos tarybos leidimo įsigyti Baltijos šalyse ir Lenkijoje veikiančią siuntų grupę „Venipak“.

DHL (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)

Vokietijos pašto ir logistikos milžinė DHL, turinti padalinį ir Lietuvoje, prašo Konkurencijos tarybos leidimo įsigyti Baltijos šalyse ir Lenkijoje veikiančią siuntų grupę „Venipak“.

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Neskelbiamos vertės sandorį numatoma įgyvendinti tarptautinės grupės „DHL eCommerce“ padalinio holdingo bendrovei „DHL eCommerce International Holdings B.V.“ įgyjant po 100 proc. „Venipak“ bendrovių „Venipak Lietuva“, „Venipak Latvija“, „Venipak Eesti“ akcijų ir pastarųjų vienvaldę kontrolę, pranešė Konkurencijos taryba.

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Liepos pabaigoje „DHL Group“ ir „Venipak“ pranešė, kad šiuo sandoriu DHL įtvirtins nuosavą vietos logistikos tinklą Baltijos šalyse. 

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Anot DHL, pritarus reguliatoriams ji iš „Venipak“ įkūrėjo Nerijaus Raudonio įsigis visas bendrovės akcijas bei ją prijungs prie savo padalinio „DHL eCommerce“. „Venipak“ ir toliau veiks su savo prekės ženklu, prie DHL logistikos tinklo bus prijungiama pamažu, o vadovai ir darbuotojai nesikeis.

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Per artimiausius dvejus metus DHL planuoja investuoti į „Venipak“ darbuotojus, paštomatų tinklą, rūšiavimo pajėgumų didinimą pagrindiniuose terminaluose ir IT infrastruktūrą.

„DHL eCommerce“ valdomos bendrovės pristato vidaus siuntinius Europos, JAV ir kai kuriose Azijos šalyse, taip pat teikia tarpvalstybines paslaugas. Jos  padalinys Lietuvoje veiklos iki šiol nevykdė, teigia Konkurencijos taryba. 

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Kita DHL grupės bendrovė „DHL Lietuva“ priklauso grupės padaliniui „DHL Express“ – pastarasis pristato skubias tarptautines siuntas, be to, maža apimtimi teikia vidaus skubių bei tarptautinių neskubių siuntinių pristatymo paslaugas.

Dars viena su „DHL eCommerce International Holdings B.V.“ susijusi įmonė „DHL Logistics Lietuva“ yra grupės padalinio „DHL Global Forwarding“ bendrovė – pastarasis teikia tarptautinio oro ir jūrų krovinių, taip pat Europos sausumos transporto krovinių vežimo ir ekspedijavimo paslaugas. Lietuvos įmonė neturi  nuosavo automobilių parko ir samdo vietinius subrangovus.

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Skalbta, kad „Venipak“ Baltijos šalyse valdo apie 800 paštomatų, siuntų atsiėmimo punktų ir 25 logistikos terminalų tinklą bei teikia siuntų pristatymo paslaugas. Bendrovėje dirba apie 1 tūkst. darbuotojų ir 350 nepriklausomų kurjerių.

„Venipak“ grupės pajamos 2025 metais siekė 85,6 mln. eurų, pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) – 12,4 mln. eurų. Šiemet įmonė planuoja daugiau nei 100 mln. eurų pajamas bei 14 mln. eurų EBITDA.

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Vien „Venipak Lietuvos“ pajamos pernai smuko 3,8 karto iki 16,2 mln. eurų (2024 metais – 62,02 mln. eurų), tačiau bendrovė išbrido iš nuostolių ir uždirbo 1,34 mln. eurų grynojo pelno (0,84 mln. eurų nuostolių), rodo Registrų centrui pateikta įmonės ataskaita.

DHL dirba maždaug 389 tūkst. darbuotojų daugiau 220 pasaulio šalių. 2025 metais „DHL Group“ pajamos siekė apie 82,9 mlrd. eurų.

indeliai.lt

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