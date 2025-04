Dėl Vilniuje nepastatyto nacionalinio stadiono rado naują kaltininką: „Kaip matome, plano B nebuvo“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.

Prieš metus, 2024-ųjų balandžio 11-ąją, paklaustas, kada gi pagaliau galime tikėtis, kad iš popierizmo darbai pereis į realiai matomus kranus ir ekskavatorius, sostinės meras Valdas Benkunskas kalbėjo taip: „Aš manau, kad taip, iki vasaros turėtume pabaigti.“

Jau turėjo būti pastatytas

Tačiau darbai taip ir neprasidėjo, o pagal galiojančią sutartį – šio mėnesio pradžioje jie jau turėjo būti pasibaigę. Ta proga miesto tarybos opozicija prie stadiono tvoros perkirpo raudoną juostelę.

„Balandžio 3-ią dieną už mūsų turėjo stovėti nacionalinis stadionas ir visas kompleksas. O, kaip Valdas Benkunskas pažadėjo, liepos mėnesį jau turėjo spardyti futbolo kamuolį futbolo rungtynėse“, – piktinosi Vilniaus tarybos narys Vydūnas Sadauskas.

Susiklosčiusiai situacijai kritikos negaili ir kalbinti vilniečiai:

„Bet jau su tuo stadionu... užkniso. Tegul grąžina pinigus ir tada bus stadionas.“

„Gėda dėl to stadiono, galėjo būt pastatytas.“

„Kai tokia situacija su tuo stadionu, iš tikrųjų, man keista, atrodo, kai šitiek pinigų reikia gynybai, Lietuvos saugumui, ir mes dabar vėl kažkiek tai tų milijonų paskirsim stadionui.“

Dalis miesto tarybos opozicionierių įsitikinę, kad sutartį reikia nutraukti. Ir dėl to, kad sutarties terminas pasibaigė, ir dėl to, kad stadionas esą dabar jau per brangus.

„Per tą laikotarpį Nacionalinio stadiono kaina šovė į viršų – projektas pabrango virš 40 proc. arba 32 mln. eurų – ir paraleliai turime ne vieną bylą. Jį galima pastatyti gerokai pigiau, skaidant rangos darbus ir taip organizuojant naują konkursą“, – siūlė V. Sadauskas.

„Kaip matome, plano B nebuvo. Net žinant, kad koncesininkas turi rimtų finansinių sunkumų, kad neatsiskaito, mes tą matom iš teisminių ieškinių, nei su praeitais rangovais, nei su projektuotojais“, – piktinosi Vilniaus tarybos narys Aleksandras Nemunaitis.

Kaltina paskirties pakeitimą

Seimo narys Artūras Zuokas sako, kad esminės stadiono ir komplekso problemos – jame atsiradę komercinės paskirties objektai, dėl kurių gali kilti problemų su Europos Komisija (toliau – EK).

„Meras Benkunskas pakeitė neformalaus ugdymo centro paskirtį. Kuriame turėjo būti daug krepšinio aikštelių, kitų treniruotėms skirtų objektų, ir nusprendė statyti ten dar vieną profesionalaus krepšinio 5000 vietų aikštę. To nereikia Vilniui, Vilnius turi dvi. Arba čia yra kažkokia parama privačiam verslui, dėl ko Europos Komisija daugiau nei pusantrų metų nagrinėja šį klausimą“, – svarstė Seimo narys Artūras Zuokas.

O štai Gintautas Paluckas ragina nesikarščiuoti ir palaukti EK išvadų.

„Priimant bet kokį sprendimą, reikia įvertinti to pasekmes, nes mes ir vėl sugaišime laiko, vėl viskas brangs, nes yra infliacija, ir vėl nusistums laike šio projekto įgyvendinimas“, – teigė premjeras.

„TV3 žinioms“ bandant gauti mero V. Benkunsko komentarą, savivaldybė atsakė, jog tądien to padaryti neįmanoma dėl labai užimtos mero darbotvarkės. Po 4 valandų savivaldybė į kelis klausimus atsakė vienu komentaru, raštu:

„Iš savivaldybės pusės visi reikalingi sprendimai jau yra priimti, dabar trūksta tik Europos Komisijos išvados. Šiuo metu nei savivaldybė, nei valstybė vis dar nėra išleidusios nė vieno euro, iki šiol atlikti darbai finansuoti koncesininko lėšomis. Įsipareigojimų stabdymas reikštų galimą sutarties nutraukimą, o tokiu atveju reikėtų kalbėti apie didelių nuostolių, apimančių tiek jau atliktų darbų kainą, tiek neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus, atlyginimą.“

Šiuo metu planuojama, kad daugiafunkcis kompleksas su stadionu kainuos apie 157-is milijonus eurų.

Daugiau apie tai – aukščiau esančiame vaizdo įraše.