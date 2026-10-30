Dėl degalų kainų Lietuvoje – naujausia žinia

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos šalies degalinėse svyravo nuo 2,14 euro iki 2,376 euro, o vidutinė dyzelino kaina siekė 2,24 euro ir buvo 0,72 proc. didesnė nei ketvirtadienį (2,23 euro).
LEA: penktadienį degalų kainos Lietuvoje nežymiai padidėjo
Mažiausia dyzelino kaina buvo šešiose „Jozita“ tinklo degalinėse, kur litras degalų atsiėjo 2,14 euro. Brangiausiai įsigyti dyzelino penktadienio rytą buvo galima „VVARFF“ degalinėje Plungėje – 2,37 euro už litrą.
Benzino kainos penktadienio rytą degalinėse svyravo nuo 1,77 euro iki 2,05 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,90 euro ir buvo 0,15 proc. didesnė nei ketvirtadienį (1,90 euro).
Pigiausi šios rūšies degalai buvo šešiose „Jozita“ tinklo degalinėse – 1,77 euro. Didžiausia benzino kaina fiksuota dvidešimt trijose „Viada“ tinklo degalinėse, penkiose „Circle K“ tinklo degalinėse bei „Degta“ tinklo degalinėje Elektrėnų savivaldybėje. Pastarosiose litras dyzelino kainavo 2,05 euro.
SND kainos degalinėse penktadienio rytą svyravo nuo 0,75 euro iki 1,02 euro, o vidutinė dujų kaina siekė 0,94 euro ir buvo 0,50 proc. didesnė nei ketvirtadienį (0,93 euro).
Mažiausią SND kainą penktadienio rytą siūlė „Saurida“ tinklo degalinė Kalvarijų savivaldybėje – 0,75 euro. Didžiausia dujų kaina buvo „Šventosios investicijos“ degalinėje Šventojoje – joje litras SND kainavo 1,02 euro.
Didmeninė benzino kaina spalio 29 dieną Lietuvoje buvo 1,68 euro, o dyzelino – 2,13 euro. Brent naftos kaina rinkoje ketvirtadienį siekė 114,9 JAV dolerio už barelį.