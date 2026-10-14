Dėl degalų kainų Lietuvoje – naujausia žinia

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos trečiadienį svyravo nuo 2,09 euro iki 2,34 euro, o vidutinė dyzelino kaina siekė 2,22 euro ir buvo 0,81 proc. mažesnė nei antradienį (2,24 euro).
LEA: benzino ir dyzelino kaina Lietuvoje nežymiai sumažėjo
Mažiausia dyzelino kaina fiksuota „Alauša“ tinklo degalinėje Kaune – 2,09 euro už litrą, o didžiausia, siekusi 2,34 euro, – trylikoje „Viada“ tinklo degalinių, šešiose „Circle K“ tinklo degalinėse bei „Degta“ tinklo degalinėje Elektrėnų savivaldybėje.
Benzino kainos svyravo nuo 1,81 euro iki 2,05 euro, o vidutinė šios rūšies degalų kaina sudarė 1,96 euro ir buvo 0,91 proc. mažesnė nei antradienį (1,98 euro).
Pigiausias benzinas trečiadienio rytą buvo „Alauša“ tinklo degalinėje Utenoje, kur jo litras kainavo 1,81 euro. Didžiausia šių degalų kaina fiksuota šešiasdešimtyje „Viada“ tinklo degalinių, aštuoniose „Circle K“ tinklo degalinėse, „Degta“ tinklo degalinėje Elektrėnų savivaldybėje bei „Kenaoil“ degalinėje Vilniaus rajone – 2,05 euro už litrą.
SND kainos šalies degalinėse siekė 0,69–0,99 euro, o vidutinė dujų kaina sudarė 0,88 euro ir buvo 0,12 proc. didesnė nei antradienį (0,88 euro).
Mažiausia SND kaina trečiadienio rytą buvo R. Balsio degalinėje Kelmės rajone, kur litras dujų kainavo 0,69 euro. Brangiausiai įsigyti SND buvo galima dešimtyje „Viada“ tinklo degalinių, septyniose „Circle K“ tinklo degalinėse bei „DVS Topolis“ degalinėje Rokiškyje. Pastarosiose litras SND kainavo 0,99 euro.
Didmeninė benzino kaina spalio 13 dieną Lietuvoje buvo 1,84 euro, dyzelinas kainavo 2,08 euro.
Brent naftos kaina rinkoje antradienį siekė 105,7 JAV dolerio už barelį.