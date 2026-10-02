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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Dėl degalų kainų Lietuvoje – naujausia žinia

2026-10-02 11:47 / šaltinis: ELTA
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2026-10-02 11:47
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Vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintų naftos dujų (SND) kainos penktadienio rytą šalies degalinėse sumažėjo, praneša Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

Degalai (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)
GALERIJA (2)

Vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintų naftos dujų (SND) kainos penktadienio rytą šalies degalinėse sumažėjo, praneša Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

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Agentūros duomenimis, dyzelino litro kainos svyravo nuo 2,15 euro iki 2,39 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,26 euro ir buvo 0,60 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (2,27 euro).

(2 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Degalai

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LEA: degalų kainos Lietuvoje toliau mažėjo

Benzino kainos penktadienio rytą degalinėse svyravo nuo 1,81 euro iki 2,07 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,95 euro ir buvo 0,88 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (1,96 euro).

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Tuo metu SND kainos degalinėse siekė 0,70–0,98 euro, o vidutinė jų kaina sudarė 0,83 euro. LEA duomenimis, ji buvo 0,11 proc. mažesnė nei ketvirtadienį.

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Agentūra pažymi, kad degalų kainos Lietuvos degalinėse antradieniais dažniausiai padidėja, o kitomis savaitės dienomis nuosekliai mažinamos iki savaitgalio. Mažmeninėms kainoms įtakos taip pat turi didmeninių degalų kainų pokyčiai ir naftos kainos.

Didmeninė benzino kaina spalio 1 d. Lietuvoje siekė 1,76 euro už litrą ir buvo 1,7 proc. didesnė nei dieną prieš tai, kai sudarė 1,73 euro. Dyzelino didmeninė kaina augo 1,2 proc. – nuo 2,08 iki 2,11 euro už litrą.

„Brent“ naftos kaina rinkoje spalio 1 d. siekė 102,3 JAV dolerio už barelį, palyginti su 103,5 JAV dolerio rugsėjo 30 d.

LEA duomenis apie penktadienio ryto degalų kainas pateikė 73 įmonės, valdančios 748 degalines Lietuvoje.

indeliai.lt

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