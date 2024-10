Debatų studijoje – karti replika Vėgėlei: „Ar jūs orientuojatės, kokią mes temą nagrinėjam?“

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijos narys Ignas Vėgėlė diskusijos metu buvusiai valdžiai žėrė kritiką, kad situacija su ūkininkais yra prasta ir į juos buvo kreipiama per mažai dėmesio.

„Man gėda dėl žemės ūkio būsenos. Per 4 metus kas buvo padaryta ir kaip reaguoja ūkininkai? Dvi interpeliacijos, protestai, pienas pilamas ant žemės, po to pieną ūkininkai ateina atiduot žmonėm, jūs (kreipiasi į dabartinių valdančiųjų TS-LKD partijos narį Kazį Starkevičių), na ne konkrečiai jūs – jūsų partija užsiundo tikrintojus ir policijas, per visą Lietuvą laužai uždegami, galiausiai suvažiuoja ūkininkai su traktoriais. O dabar jūs vienintelę problemą, kurią sprendžiatė čionais, ne problemą sprendžiate, o imate ir atakuojate vieną žmogų. Tvarkoj. Jei tvarkome oligopolija, sutvarkykime ją ir švietime – jūsų pirmininko žmona turi privačias švietimo įstaigas. Tvarkykime jas“, – bėrė I. Vėgėlė.

Laidos vedėjui Edmundui Jakilaičiui teko priminti į lankas nuklydusiam I. Vėgelei, kad šiuo metu debatuose kalbama apie situaciją žemės ūkyje.

Į I. Vėgėlės replikas sureagavo ir TS-LKD partijos narys Kazys Starkevičius.

„Aš tikrai… Vėgelei… Ar jūs orientuojatės, kokią mes temą šiandien nagrinėjam? Nagrinėjam būtent žemės ūkį, po to nagrinėsime kitą temą. O dabar jūs norite visą laiką kažkur bėgius nusukti į kitą pusę“ – I. Vėgelei kirto K. Starkevičius.

Finišo tiesiojoje – daug intrigų

Anot laidos vedėjo Edmundo Jakilaičio, Seimo rinkimai – ne tik labiausiai intriguojantis rudens įvykis, bet ir tas, kuris turės didžiausią įtaką mūsų šalies likimui ateinantiems 4 metams.

„Tai – patys reikšmingiausi rinkimai, nes tiesiogiai nuo jų priklausys visų mūsų gyvenimai. Jau dabar matome, kokie įdomūs politiniai procesai vyksta – įvairios jungtuvės, koalicijos ar praeityje ryškių politinių veikėjų sugrįžimas. Tai leidžia manyti, kad intrigų šiuose Seimo rinkimuose tikrai nepritrūks“, – sako E. Jakilaitis.

Iki rinkimų likus mažiau nei savaitei, „Delfi“ užsakymu atlikta bendrovės „Spinter tyrimai“ apklausa rodo, kad tarp trijų populiariausių partijų rikiuojasi Lietuvos socialdemokratų partija, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai ir „Nemuno aušra“.

4–6 pozicijose rikiuojasi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partija, liberalų sąjūdis ir Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.

Debatų ciklą užbaigs partijų kandidatų į premjerus debatai rinkimų išvakarėse spalio 12 dieną iš Seimo rūmų vidinio kiemo.

Laidą „Didieji TV3 debatai“ žiūrėkite kiekvieną pirmadienį 19:30 per TV3 televiziją ir naujienų portale tv3.lt!