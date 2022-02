Daugumai aktuali papildoma pensija: norėdami atgauti sumokėtus pinigus turėsite nugyventi iki 85 metų

Tačiau kokio dydžio tokio priedo prie „Sodros“ pensijos galima tikėtis ir per kiek laiko galima atgauti sukauptą turtą?

Kiek nuskaičiuojama iš algos ir paimama iš kitų

Kaip žinoma, kaupiantys pensiją II pakopos pensijų fonduose tam skiria 2,7 proc. arba 3 proc. savo darbo užmokesčio.

Pavyzdžiui, jei žmogus uždirba vidutinį maždaug 1600 eurų darbo užmokestį neatskaičius mokesčių, tai pensijų kaupimui kas mėnesį atiduoda 43,2 arba 48 eurus.

Prie šio kaupimo savo pinigais netiesiogiai prisideda visi mokesčių mokėtojai, pavyzdžiui, dabartiniai pensininkai ar kiti nekaupiantys. Iš jų sumokėtų mokesčių arba valstybės biudžeto kaupiantiems kas mėnesį dar skiriama 17,28 euro arba 21,59 euro.

Šiuos pinigus pensijų fondų valdytojai investuoja – perka vertybinius popierius. Už tokį darbą kaupiantieji valdytojams moka mokestį – iki 0,5 proc. nuo metinės sukaupto turto vertės.

Paprastai per daugelį metų eurais ar kita valiuta išreikšta vertybinių popierių vertė auga. Nors, kita vertus, dėl infliacijos nuvertėja ir patys pinigai, kurie bus gauti pardavus kaupiančiam priklausančią sukaupto turto dalį.

Pagal dabar galiojančius įstatymus, į pensijų kaupimą įtrauktas žmogus niekada negalės jo nutraukti. Be to, niekada negalės iš karto atsiimti visų sukauptų pinigų. Nebent sukaupto turto vertė neviršys 5 tūkst. eurų.

Jeigu norės naudotis fonde sukauptais pinigais, už juos sulaukęs pensinio amžiaus žmogus turės nusipirkti teisę į anuitetą arba periodinę išmoką.

Papildomai – nuo 9 iki 339 eurų per mėnesį

Kaip informavo „Sodra“, įsigyjant iš jos pensijų anuitetą, jai pervedama visa pensijų kaupimo bendrovėje sukaupta suma arba suma, kuri skiriama atidėtajam pensijų anuitetui mokėti. Vienkartinis atskaitymas administravimui sudaro 2,5 proc. nuo pervedamos sumos.

Pavyzdžiui, jeigu žmogus bus sukaupęs 10 tūkst. eurų, tai norėdamas gauti anuitetą už tai „Sodrai“ turės sumokėti 250 eurų.

Jos duomenimis, šiuo metu vidutinė sukaupto turto suma, už kurią perkami anuitetai, yra 17,3 tūkst. eurų. Tačiau įvertinus atidėtąjį anuitetą, už kurį apmokama tik dalimi sukaupto turto, vidutinė įmoka yra 14,3 tūkst. eurų.

„Anuitetą dažnai įsigyja ir žmonės, kurie sukaupė mažiau nei 10 tūkst. eurų. Per visą gyvenimą išmokėto pensijų anuiteto suma priklauso nuo pasirinktos pensijų anuiteto rūšies ir asmens amžiaus įsigyjant pensijų anuitetą.

Pagal pensijų anuitetų skaičiuoklę matosi, kad apie 85 gyvenimo metus žmogus bus gavęs maždaug tiek pat išmokų, kiek yra sumokėjęs įmokų. Tai atitinka vidutinę gyvenimo trukmę išėjus į pensiją“, – komentavo „Sodros“ specialistai.

Kaip žinoma, pensinis amžius Lietuvoje palaipsniui ilginamas ir 2026 m. pasieks 65 metus tiek moterims, tiek vyrams. Taigi sulaukę jo ir norėdami atgauti visus papildomos pensijos kaupimui skirtus pinigus žmonės turės dar nugyventi 20 metų.

„Sodra“ skaičiuoja, kad sausio mėnesio pabaigoje pensijų anuitetus įsigijusiems 1082 asmenims kas mėnesį mokama vidutinė 64,72 euro dydžio išmoka.

Didžiausia mėnesio išmoka yra 338,76 euro, o mažiausia – 8,94 euro (pensijų anuitetas įsigytas tik už 2216,97 euro) per mėnesį.

Kam atitenka dėl mirties neišmokėti pinigai?

Tikėtina, kad ne visi gyventojai, kaupę pensiją antroje pakopoje ir pradėję gauti anuitetus ar kitas periodines išmokas, išgyvens iki 85 metų.

Į klausimą, kiek „Sodros“ mokėtų anuitetų yra paveldėta ir kiek liko nepaveldėta dėl anuiteto gavėjo mirties, kai jo anuitetas nepaveldimas, jos specialistai atsakė taip:

„Kol kas turime per mažai atvejų, kad galima būtų daryti kokias nors išvadas. Mirė du pensijų anuitetų gavėjai, abu buvo pasirinkę standartinį pensijų anuitetą be paveldėjimo galimybės. Tačiau tai per mažas skaičius, kad galima būtų daryti apibendrinančias išvadas.“

„Sodra“ pripažino, kad dėl ankstesnės mirties nepaveldėti pinigai atiteks kitiems anuitetų gavėjams.

„Pinigai ilgojoje perspektyvoje bus išmokėti tiems anuitetų gavėjams, kurie gyvens ilgiau nei vidutiniškai. Tokia yra pensijų anuiteto, kaip draudimo paslaugos, specifika“, – rašoma „Sodros“ komentare.

Svarbus sprendimas iki metų vidurio

Primename, kad 2022 m. pradžioje, kaip ir kasmet, „Sodra“ įtraukė į antros pakopos pensijų kaupimą naujus dalyvius. Į kaupimą bus įtraukti ne tik tie gyventojai, kurie iki šiol niekada nekaupė pensijai, bet ir tie, kurie anksčiau atsisakė dalyvauti pensijų kaupime.

Žmonėms, kurie 2019 m. neterminuotai sustabdė pensijų kaupimą, nuo šių metų liepos 1 d. įmokų pervedimas bus atnaujinamas automatiškai, jei iki birželio 30 d. jie neatsisakys įmokų pervedimo atnaujinimo.

Kiekvienų metų pradžioje į pensijų kaupimą įtraukiami tie gyventojai, kurie sausio 2 dieną buvo jaunesni nei 40 metų amžiaus, tą dieną dirbo samdomą darbą ar vykdė savarankišką veiklą Lietuvoje – turėjo galiojantį verslo liudijimą, individualios veiklos pažymą, buvo individualios įmonės savininkai ar mažosios bendrijos nariai ir t.t.

Informacija apie įtraukimą į pensijų kaupimą siunčiama į asmenines paskyras gyventojui, o jei žmogus yra pasirinkęs ir kitus informavimo būdus – taip pat elektroniniu paštu.

Gavusieji tokį pranešimą gali apsispręsti – nieko nedaryti ir nuo liepos 1 d. tapti pensijų kaupimo dalyviais „Sodros“ parinktoje bendrovėje bei pradėti mokėti pensijų kaupimo įmokas, sudaryti sutartį su savo pasirinkta kaupimo bendrove, arba iki birželio 30 d. pateikti prašymą asmeninėje „Sodros“ paskyroje ir atsisakyti dalyvauti kaupime.

Kaupti atsisakiusiam asmeniui kas trejus metus vėl siūloma prisijungti prie pensijų kaupimo. Kitais metais į pensijų kaupimą pakartotinai bus įtraukti tie gyventojai, kurie 2019 metais atsisakė kaupimo.

Tokie žmonės, kaip ir įtraukti pirmą kartą, gali priimti sprendimą dėl dalyvavimo pensijų kaupime iki birželio 30 d. Neatsisakę dalyvauti pensijų kaupime, jie pradės kaupti antroje pakopoje nuo 2022 m. liepos 1 d.

Kai žmogus sulaukia 40 metų, jis daugiau į kaupimą nebeįtraukiamas, tačiau nepriklausomai nuo amžiaus gali pats pasirinkti kaupimo bendrovę ir pradėti kaupti pensijai papildomai.