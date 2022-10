Darbas iš namų ir elektros sąskaitos: jų apmokėti nenori nei darbdaviai, nei patys darbuotojai

Jis primena, kad darbo priemones, taip pat padidėjusias komunalinių mokesčių išlaidas turi apmokėti darbdaviai. Jų atstovai sako, kad to apskaičiuoti neįmanoma, be to, dirbantys iš namų ir taip sutaupo, nes nereikia vykti į darbą ir valgyti kavinėse.

Kiek padidėja išlaidos?

Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentas Danas Arlauskas abejojo, ar įmanoma matematiškai apskaičiuoti, kiek namuose dirbdamas darbuotojas papildomai sunaudoja energetinių išteklių.

„Nereikėtų veltis į tokius skaičiavimus ar bandyti rasti formulę ir apskaičiuoti, ar tikrai darbuotojo dirbančio namuose komunalinių išlaidų sąskaitos didesnės.

REKLAMA

Paprastai vadovai kalbasi su darbuotojais ir susitaria tarpusavyje. Jeigu įmonė sumažina savo sąnaudas energetiniams ištekliams arba nuomojasi mažesnį biurą, kompensacija galėtų būti. Tačiau jeigu darbdaviui reikėtų išlaikyti ir biurą, ir darbuotoją, dirbantį iš namų, sąnaudos išaugtų“, – komentavo darbdavių atstovas.

Pasak jo, vadovai turėtų kalbėtis, tartis su darbuotojais ir priimti bendrą sprendimą.

„Gali būti visaip, galima ir iš viso nemokėti už komunalines išlaidas dirbantiems namuose. Juk taip darbuotojas sutaupo pinigų, kuriuos išleistų transportui ar pietums kavinėse. Dirbdamas namuose darbuotojas sutaupo“, – aiškino D. Arlauskas.

REKLAMA

REKLAMA

Anot jo, netiesa, kad įmonės taupo siųsdamos darbuotojus dirbti nuotoliu.

„Įmonės kitais būdais taupo ir optimizuoja veiklą“, – įsitikinęs pašnekovas.

Darbdavys privalo suteikti darbui reikalingas priemones

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė priminė, kad darbas nuotoliu vyksta arba darbuotojui to prašant, arba darbdaviui nusprendus.

„Jeigu darbuotojas pats prašo dirbti nuotoliniu būdu ir mato tai kaip privalumą, viskas priklauso nuo susitarimo. Tačiau jeigu pats darbdavys prašo darbuotojo dalį laiko dirbti namuose, tada jis darbuotojui turi užtikrinti darbo priemones ir kompensuoti padidėjusias komunalines išlaidas, kurios reikalingos darbo funkcijoms atlikti.

Tai numato ir Darbo kodeksas, kad visos išlaidos, reikalingos darbui atlikti, turi būti kompensuojamos. Darbuotojas dėl to neturi pairti papildomų išlaidų“, – komentavo I. Ruginienė.

Anot jos, per pandemiją daugelis darbuotojų pradėjo dirbti nuotoliu ir į biurus grįžo dirbti ne visą darbo savaitę.

REKLAMA

REKLAMA

„Kol kas nepastebime tendencijos, kad darbdaviai taupymo tikslais prašytų darbuotojų dirbti namuose. Tačiau galbūt, kai prasidės šildymo sezonas, daugiau žmonių dirbs namuose“, – svarstė I. Ruginienė.

Darbuotojai dirba iš namų jei patys to nori

SEB banko Lietuvoje vadovė Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė sakė, kad šiandienos pasaulyje darbo būdai yra nuolatiniame pokyčių kelyje – keičiasi tendencijos, darbuotojų poreikiai ir technologijos.

„Mes taip pat nuolat peržiūrime ir reaguojame į šiuos pokyčius. Atsižvelgiame į darbuotojų norą turėti lanksčias darbo sąlygas ir laiko, ir vietos prasme bei taip geriau derinti darbą ir asmeninį gyvenimą.

Todėl suteikiame galimybę dirbti hibridiniu būdu ir taikyti lankstaus darbo principus. Jeigu, atsižvelgus į darbo pobūdį, atliekamas funkcijas ir susitarimus komandose, darbuotojas gali dirbti iš namų, tai pirmiausia yra jo pasirinkimas. Esame sutarę, kad nuotolinio darbo sąlygas darbuotojai iš anksto aptaria ir suderina su tiesioginiu vadovu. Darbuotojui, norinčiam dirbti nuotoliniu būdu, suteikiame būtinas priemones darbui atlikti“, – tikino banko vadovė.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak jos, taip pat investuojama į biurą, siekiame jį dar geriau pritaikyti darbuotojams pagal jų atliekamas užduotis.

„Dažnu atveju mūsų darbas yra komandinis ir kartu kurdami, inovuodami, bendradarbiaudami galime pasiekti daugiau. Taip pat biurai visada išliks gyvų susitikimų su mūsų klientais ir kolegomis vieta.

Biure darbuotojai randa erdves, kurios yra pritaikytos jų poreikiams – individualiam darbui, kūrybinėms užduotims su komanda, susitikimams su klientais ir kolegomis. Biure kuriame organizacijos kultūrą, dalijamės naujomis idėjomis, mokomės ir bendradarbiaujame. Darbuotojai čia visada laukiami“, – komentavo S. Gutauskaitė-Bubnelienė.

Skatina darbuotojus dirbti biure

„Bitė Lietuva“ Žmonių ambasados vadovė Eglė Staniulionė sakė, kad darbuotojai yra skatinami dirbti biure.

Anot jos, bendros pramogos, šventės, mokymai ir kitos iniciatyvos leidžia bendradarbiauti dar efektyviau ir sklandžiau, padeda puoselėti komandinį darbą. Esą visa tai teigiamai atsiliepia tiek darbuotojų emocinei savijautai, tiek darbo rezultatams.

REKLAMA

REKLAMA

„Kartu su kitais biuro darbuotojais, turime tradiciją kiekvieną penktadienį dirbti iš ten, kur tądien norisi – namų, biuro, sodybos, pajūrio ar bet kur kitur.

Darbuotojams taip pat suteikiame ir kitų naudų: papildomą sveikatos draudimą, keliones su kolegomis į užsienį, papildomus laisvadienius, profesinius mokymus, bei kasmėnesinį biudžetą, kurį darbuotojai patys pasirenka, kam skirti. Kiekvienąkart pasikeitus aplinkybėms, ieškome galimybių, kaip galime prie jų prisitaikyti kaip darbdavys“, – komentavo E. Staniulionė.