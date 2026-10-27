Dalis gyventojų numiršta taip ir nesulaukę pagalbos? „Šių paslaugų laukia nuo 4 iki 10 mėnesių“

Šiaulių mieste savivaldybės finansuojamos pagalbos į namus šiuo metu laukia 128 žmonės. Paslauga skirta senjorams, suaugusiems žmonėms su negalia ir kitiems gyventojams, kurie dėl ligos ar kitų priežasčių laikinai neteko savarankiškumo.
„Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų paslaugų tenka laukti iki 8 mėnesių“, – naujienų portalui tv3.lt nurodė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Ramutė Pilypienė.
Pagalba į namus padeda žmogui tvarkytis buityje ir kasdieniuose reikaluose. Nuolatinės specialistų priežiūros ši paslauga neapima.
Kiek laiko senjorai laukia pagalbos į namus?
Eilių problema aptarta pristatant Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo 2026 metų skurdo ir socialinės atskirties apžvalgą. Rengiant jos dalį apie senjorus surengtos dvi grupinės diskusijos su 12 nevyriausybinių organizacijų specialistų, dirbančių kaimiškose vietovėse.
„Paslaugos apskritai turėtų būti skiriamos pagal poreikį, tačiau jas dažnai riboja iš anksto savivaldybės suplanuotas biudžetas. Kai kurios savivaldybės patvirtina įkainį, bet nustato labai griežtą paslaugų gavėjų skaičių. Tada naujas žmogus priimamas tik tuomet, kai kitam paslauga nutraukiama ir taip susidaro eilės“, – pristatyme sakė tinklo ekspertė Agata Subotovič.
Apžvalgoje pateikiamas ir pasakojimas apie 10 mėnesių laukimo atvejį Šiaulių mieste. Savivaldybė savo atsakyme nurodė, kad šiuo metu jos finansuojamos pagalbos laukiama iki 8 mėnesių.
„Senjorai paslaugų laukia nuo 4 iki 10 mėnesių ir kartais per tokį laiką žmogaus sveikata gali smarkiai pablogėti. Jam jau gali atsirasti poreikis dėl kitos paslaugos“, – apie diskusijose aptartus atvejus pasakojo A. Subotovič.
Diskusijose paslaugų teikėjai pasakojo ir apie žmones, kurie pagalbos taip ir nesulaukė.
„Yra atvejų, kur mes gauname dokumentus, kad galime pradėti teikti paslaugas, o paskambinus artimiesiems jie sako, jis jau slaugoje. Belaukdamas, kol senjoras grįš iš slaugos, sužinai, kad jis numiršta, o paslauga taip ir nebūna pradėta teikti“, – apžvalgoje cituojamas paslaugas senjorams teikiantis NVO atstovas.
A. Subotovič taip pat pasakojo apie atvejus, kai žmogui skiriama pagalba į namus, nors jam reikėtų daugiau kasdienės priežiūros – dienos socialinės globos. Taip nutinka, kai savivaldybė šios paslaugos negali pasiūlyti.
Kodėl pagalbos į namus eilės susidaro Šiauliuose?
Šiauliuose pagalbą į namus šiuo metu gauna 515 žmonių. R. Pilypienės tvirtinimu, poreikis kasmet didėja – visuomenė sensta, artimieji išvyksta, šeimoms vis sunkiau nuolat pasirūpinti savo artimaisiais.
„Paslaugų teikimo apimtį taip pat veikia ir darbuotojų trūkumas, socialinių paslaugų teikėjų kasmet ar net keletą kartų per metus didinamos kainos, ir Savivaldybės biudžeto galimybės“, – aiškino vedėja.
Pasak jos, planuojant kitų metų išlaidas dar ne visada žinoma, kiek brangs paslaugos. Todėl daugiau pinigų prireikia ir pagalbai tiems gyventojams, kurie ją jau gauna.
Pasak jos, planuojant kitų metų išlaidas dar ne visada žinoma, kiek pakils paslaugų kainos. Kainoms pakilus, daugiau pinigų reikia ir tam, kad pagalbą toliau gautų jau prižiūrimi žmonės.
Gyventojo mokama suma priklauso nuo jo pajamų. Likusią savivaldybės finansuojamos paslaugos kainą padengia miesto biudžetas.
Savivaldybė taip pat pabrėžia, kad pasiūlius pradėti paslaugą apie 30 proc. laukusiųjų jos atsisako. Vieni sako dar susitvarkantys patys, kiti – kad jais pasirūpins artimieji.
Kodėl dalis senjorų kaime lieka be pagalbos?
Anot A. Subotovič, panašių poreikių turintys senjorai skirtingose vietovėse gauna nevienodą pagalbą. Atokesniuose kaimuose ją teikti sunkiau dėl didelių atstumų, darbuotojų trūkumo ir prasto susisiekimo.
„Autobusų maršrutai dažnai yra pritaikyti moksleiviams, todėl per mokinių atostogas tiesiog nekursuoja ir tuo metu žmogus negali nuvykti nei į miestą, nei pas gydytoją, nei apsipirkti, nei aplankyti artimųjų kapų, kas dažnai vyresnio amžiaus žmonėms yra labai svarbu. Ir žmonės lieka uždaryti namuose“, – pasakojo A. Subotovič.
Ji taip pat minėjo praėjusios žiemos atvejus, kai dėl nenuvalytų kelių dalis senjorų kelias dienas liko be pagalbos. Darbuotojams iki jų namų teko bristi per sniegą. Kita kliūtis – nežinojimas, kur kreiptis. Apie paslaugas senjorai dažnai išgirsta iš kaimynų ar artimųjų.
„Dažnai senjorus irgi suranda pačios nevyriausybinės organizacijos, pavyzdžiui, mugėse ar miestelio šventėse, bet šiuo atveju labai rizikuoja likti nepastebėti vieniši žmonės. Tie, kurie retai išeina iš namų neturi nei interneto, nei artimųjų“, – atkreipė dėmesį ekspertė.
Ką daryti šeimai, kol laukia pagalbos į namus?
Individualios pagalbos išlaidų kompensacija yra mėnesinė išmoka žmonėms, kuriems dėl negalios nustatytas pagalbos poreikis. Paslaugoms ją galima naudoti, jeigu ji žmogui paskirta.
„Kol asmuo laukia Savivaldybės lėšomis finansuojamos paslaugos, šeimai pasiūloma naudotis mieste minėtas paslaugas teikiančių įstaigų paslaugomis ir patiems padengti jų nustatytą paslaugos kainą, naudojant asmeniui skirtą individualios pagalbos išlaidų kompensaciją, kuri ir yra skirta dėl turimos negalios.
Asmenims, kurie yra vieniši ar jų artimieji gyvena kitame mieste, laukimo laikotarpiu pasiūlome NVO – Raudonasis kryžius, Maltos ordinas, Caritas – paslaugas, kurias jie teikia neatlygintinai“, – paaiškino R. Pilypienė.
Savivaldybė su šiomis organizacijomis derina konkrečiam žmogui reikalingą pagalbą.
Kada pagalba į namus teikiama skubiai?
Šiauliuose skubios pagalbos planas taikomas išskirtiniais kriziniais atvejais. Pavyzdžiui, kai žmogus dėl negalios ar sunkios sveikatos būklės negali likti vienas, o jį prižiūrintis artimasis pats patenka į ligoninę ar dėl kitų nenumatytų aplinkybių nebegali juo pasirūpinti.
„Apie tokią situaciją gali pranešti bet kuris asmuo, bendruomenės nariai ar institucija. Gavus informaciją, situacija vertinama nedelsiant ir paslaugos pradedamos teikti tuojau pat“, – tikino R. Pilypienė.
Ši pagalba Šiauliuose organizuojama visą parą. Dėl jos miesto gyventojai gali skambinti telefonu 1863.
Dėl įprastos pagalbos į namus galima kreiptis į Socialinių paslaugų skyrių arba šią paslaugą teikiančias įstaigas. Informacija savivaldybėje teikiama telefonu +370 41 386 484.
Kaip siūloma trumpinti pagalbos į namus eiles?
Apžvalgos rengėjai siūlo atsisakyti iš anksto nustatytų paslaugų gavėjų skaičiaus ribų ir pagalbą teikti pagal žmonių poreikius. Apie ją siūloma informuoti ir seniūnijose, gydymo įstaigose bei vaistinėse, kad žinia pasiektų internetu nesinaudojančius senjorus.
„Tai buvo išskirtas Lazdijų rajonas, kur eilių beveik nėra, o savivaldybė aktyviai padeda gyventojams ir pati išieško žmones, kuriems yra poreikis gauti pagalbos į namus ar dienos socialinės globos paslaugas“, – diskusijų dalyvių patirtimi dalijosi A. Subotovič.
Kiek sutrumpėtų laukimas, Šiaulių miesto savivaldybė nenurodė.
„Planuojant 2027 metų biudžetą įsivertinome laukiančiųjų pagalbos į namus paslaugų skaičių ir kitiems metams planuojame 60 proc. daugiau lėšų nei 2026 metais“, – apibendrino R. Pilypienė.