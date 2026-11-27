Ketvirtuoju obligacijų emisijos etapu investuotojams pasiūlytos 10 proc. metų palūkanos, jame dalyvavo 420 investuotojų, iš jų 173 iš Lietuvos, 158 – Estijos ir 82 – Latvijos bei dar iš šešių valstybių, penktadienį per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė įmonė.
Dauguma lėšų pritraukta iš mažmeninių investuotojų, tuo metu institucinių investuotojų aktyvumas buvo gerokai mažesnis nei birželį. Bendrovės vertinimu, taip nutiko, nes dėl antros pakopos pensijų reformos išaugo pensijų fondų likvidumo poreikis.
Emisija išleista pagal rugsėjo pabaigoje Lietuvos banko patvirtintą iki 26,65 mln. eurų bazinį prospektą, kuris yra platesnės iki 50 mln. eurų fiksuotų palūkanų obligacijų programos dalis.
Birželį „Civinity“ išplatino 13,54 mln. eurų obligacijų – tai buvo didžiausia per vieną platinimą grupės pritraukta suma.
BNS lapkričio viduryje rašė, kad „Civinity“ perka 51 proc. Estijos kompleksinės pastatų priežiūros bendrovės „Stell“ akcijų paketą. Kartu su įmonės vadovais perkamas apie 91 proc. paketas – jie ir „Civinity“ valdys 100 proc. „Stell“ akcijų.
Be to, grupė vertina papildomas įsigijimo galimybes Estijoje, o Suomijoje ir Švedijoje jau derasi dėl galimų investicijų.
Bendrovės pajamos pirmąjį šių metų pusmetį siekė 52,9 mln. eurų – 14,9 proc. daugiau nei tuo pat laiku pernai, o EBITDA augo 22,6 proc., iki 5,1 mln. eurų.
„Civinity“ jungia gyvenamųjų ir komercinių pastatų priežiūros, inžinerinių bei skaitmeninių paslaugų verslus. Grupė veikia Lietuvoje, Latvijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kroatijoje ir Slovėnijoje.