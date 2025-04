„Citus“: pirmąjį metų ketvirtį didžiuosiuose miestuose sudaryta 1,8 tūkst. būsto sandorių

Anot „Citus“, 2025 m. pradžios rezultatai taip pat 119 proc. geresni nei 2024 m. pradžios, kai sudaryta 816 sandorių. Vien 2025 m. kovo mėn. parduoti 528 būstai.

„Pirkėjų aktyvumas Vilniaus rinkoje po truputį nusistovi ir tokį jį matyti turėtume artimiausiu metu. Šiuo momentu rinka, vertinant pasiūlos ir paklausos santykį, yra pakankamai tvari, tačiau norint, kad kainos nekiltų staigiau, dar turėtų pildytis pasiūla“, – pranešime teigė „Citus“ analizės skyriaus vadovė Eglė Savostė.

Jos vertinimu, per tris 2025 m. mėnesius pasiūlos pildymas naujais projektais buvo dvigubai spartesnis nei pernai – 699 būstai per mėnesį.

Šiuo metu Vilniuje naujų būstų „sandėlį“ sudaro 5,7 tūkst. butų ir kotedžų – 1,5 proc. mažiau nei vasarį, 7 proc. daugiau nei metų pradžioje ir 18 proc. daugiau nei prieš metus. Per mėnesį jis pasipildė 427 vnt.

Kainos sostinėje pasiekė 3,6 tūkst. eurų už kvadratą

Vidutinės pasiūloje esančių butų kainos sostinėje, „Citus“ duomenimis, pasiekė 3,6 tūkst. eurų už kv. m ir per mėnesį paaugo 2,76 proc., per ketvirtį – 5,18 proc., per 12 mėn. – virš 8 proc. E. Savostės vertinimu, toks augimas – organiškas, bet tolimesniu laikotarpiu gali paveikti pirkėjus.

„Matome, kad rinkos galios svarstyklės Vilniuje vėl po truputį krypsta pardavėjų pusėn. Tokia paklausa jiems yra pakankamai komfortabili ir kainos per mėnesį kai kuriuose projektuose padidinamos 3–5 proc.“ – pažymėjo E. Savostė.

Kaune per ketvirtį vidutinės pasiūloje esančių butų kainos padidėjo 1,66 proc. iki 2,9 tūkst. eurų, o per metus augo panašiai kaip ir sostinėje – 8,38 proc. Tuo metu paklausa buvo gerokai didesnė nei įprastai: kovas pasižymėjo net 176 sandoriais, o per ketvirtį jų sudaryta jau 429 – net 122 proc. daugiau nei ankstesnį ketvirtį ir 81 proc. daugiau nei ketvirtį prieš metus.

Tačiau, anot „Citus“ ekspertės, per mėnesį būstų pasiūla Kaune susitraukė 8,5 proc., nors per ketvirtį augo 9,5 proc., o per metus – net 26 proc.

„Gerai, kad Kauno rinka šiuo metu gan sekli ir pardavėjai joje nelinkę imtis žymesnio kainų didinimo. Tačiau ir į pasiūlą išleisti naujų būstų neskubama – per kovą jų buvo 62. Tai naudingiau yra anksčiau pradėtiems projektams, kurie ir „susišluoja“ pardavimus“, – teigė E. Savostė.

Klaipėdoje kovą pirminėje būsto rinkoje buvo sudaryti 48 preliminarūs naujų būstų įsigijimo sandoriai, o per ketvirtį – beveik 149 proc. daugiau nei ankstesnį ketvirtį ir net 517 proc. daugiau nei 2024 m. pirmą ketvirtį.

Naujos pasiūlos prasme praėjęs mėnuo Klaipėdoje buvo tuščias, todėl bendras asortimentas kovą sumažėjo 8,6 proc..Šiuo metu klaipėdiečiai gali rinktis iš 511 būstų – panašaus kiekio, kaip prieš metus.

Visgi, tokia pasiūla, pasak E. Savostės, nors ir nedidelė, pagal paklausą yra vos geresnėje situacijoje nei kituose dviejuose didmiesčiuose.

Ekspertės teigimu, kainų pokyčius Klaipėdoje šiuo metu susekti yra painu, nes, vasarį pasiūlą papildžius dviem labai brangiems projektams, statistinės kainos išsipūtė ir šiuo metu sudaro net 3,1 tūkst. eurų už kv.m. Tačiau atmetus du brangiausius projektus siektų apie 2,4 tūkst. eurų kv. m.