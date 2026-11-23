Rugsėjį banko analitikai skaičiavo, kad šalies ūkis augs 2,9 procento.
„Citadele“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad išskirtinis Lietuvos ekonomikos augimo laikotarpis baigėsi.
„Mes nenurašom Lietuvos ekonomikos, bet sakom, kad kiti metai bus stipriai kitokie, lyginant su praeitais ir šiais metais. (...) Tas laikotarpis, kada mes sakėme, kad Lietuvos ekonomika turi išskirtinumą, (...) kad augimas yra sparčiausias Europoje (...), yra pasibaigęs. Kitais metais visos trys Baltijos šalys augs panašiu tempu“, – žurnalistams pirmadienį sakė A. Izgorodinas.
Bankas prognozuoja, kad kitąmet šalies BVP augs 2,2 proc., o 2028–2029 metais ekonomikos augimas sieks 2,5 proc.
Analitikas pabrėžė, kad kitąmet ekonomikos augimo tempai Baltijos šalyse turėtų susilyginti.
„Aišku, kas trukdys Lietuvai – tai yra labai aukšta bazė, nes faktas, kad mes keletą metų iš eilės augome labai stipriai, stipriau negu kitos Baltijos šalys. Faktas yra tas, kad ekonomikos skirtumai Baltijos regione susilygins. Visos trys ekonomikos augs, bet augs panašiu tempu ir Lietuvos išskirtinumo kitais metais jau nebebus“, – kalbėjo A. Izgorodinas.
„Citadele“, be to, 0,4 punkto iki 5,3 proc. didina vidutinės metinės infliacijos prognozę. Kitais metais ji turėtų sumažėti iki 3,8 proc., o 2028–2029 metais – iki 2,8 proc.
Banko teigimu, šiemet šalies nedarbas turėtų siekti 6,8 proc., o darbo užmokestis – augti 7,5 proc.
Ekonomistas įspėja apie augančią šalies fiskalinę riziką
Vyriausybės parengtame 2027–2029 metų biudžeto projekte numatant augantį fiskalinį deficitą ir valstybės skolą, „Citadele“ banko ekonomistas A. Izgorodinas teigia, kad iki 2028 metų smarkiai išaugs Lietuvos fiskalinė rizika, o ją didins ne skolos lygis, o jos augimo tempas.
„Vertinam Europos Sąjungos šalių biudžetus ir Lietuvos situacija yra tragiška“, – žurnalistams pirmadienį sakė A. Izgorodinas.
„Iš esmės per porą metų Lietuvos fiskalinė rizika padidės daugiau negu tris kartus – praktiškai 3,5 karto. Tai yra tikrai kosmosas. Tai yra labai didelis augimas. Ir jeigu taip jau ūkiškai kalbant – Lietuvos fiskalinė politika dabar yra go big or go home – viskas arba nieko“, – pabrėžė jis.
Pasak A. Izgorodino, pernai Lietuva dar buvo tarp ES šalių, turėjusių vieną mažesnių fiskalinių rizikų, o 2028 metais jau turės aukštą rizikos laipsnį.
„Lietuva 2025 metais, kaip matote, buvo tarp tų šalių, kurios turėjo iš esmės mažiausią fiskalinę riziką, mūsų reitingas buvo vienas iš geriausių Europoje. 2028 metais Lietuva jau papuola į tų Europos Sąjungos šalių grupę, kur mūsų modelis sako, kad fiskalinė rizika jau bus padidėjusi, kas reiškia atitinkamai ir brangesnį skolinimąsi finansų rinkose“, – aiškino jis.
Banko analitiko teigimu, problema – ne skolos dydis, o jos augimo tempas: 2028 metais ji turėtų siekti apie 52 proc. BVP ir vis dar bus mažesnė už Mastrichto kriterijais nustatytą 60 proc. ribą, tačiau nuo 2025 metų šis rodiklis bus padidėjęs 12,2 punkto, o tai yra antras didžiausias prieaugis ES.
„Citadele“ bankas sukūrė indeksą, kuris vertina Europos Sąjungos šalių fiskalinę riziką. Bankas indeksui naudoja duomenis iš Eurostato ir Europos Komisijos.
A. Izgorodinas teigė, kad dėl didėjančio fiskalinio deficito auga tikimybė, kad valstybės didins ar įves naujus mokesčius. Jis atkreipė dėmesį, kad Lietuva, palyginti su kitomis ES šalimis, surenka mažiau mokesčių.
„Lietuva labai išsiskiria tuo, kad pas mus mokesčių surenkama stipriai mažiau negu kitose Europos Sąjungos valstybėse“, – teigė jis.
Banko vertinimu, didelė tikimybė, kad didės pajamų ir turto bei vartojimo mokesčiai.
„Negalima atmesti ir didesnių akcizų sveikatai kenkiančioms prekėms (alkoholiui, tabakui, saldiems gėrimams), naujų ar išplėstų nišinių mokesčių, pavyzdžiui, paveldimo turto, didesnių kapitalo prieaugio ir pelno mokesčių bei didesnio žemės ir nekilnojamojo turto apmokestinimo“, – teigia bankas.
„Citadele“ ekonomisto teigimu, geriausia opcija valstybei būtų gerinti mokesčių surinkimą.
„Jeigu mes išmoktume dirbti su PVM (pridėtinės vertės mokesčiu – BNS) ir akcizų surinkimu, tai nebūtų net jokios kalbos apie tai, kad reikia didinti kitus mokesčius, įvedinėti cukraus mokestį. Realiai valstybei užtektų gerai padirbėti su didesniu mokesčių surinkimu ir galbūt biudžetas vietoj keturių procentų deficito būtų iš esmės balanse. Rekomendacija valstybei yra susifokusuoti į tų didesnių, normalių mokesčių surinkimą“, – kalbėjo A. Izgorodinas.
Be to, bankas prognozuoja, kad Europos Centrinis Bankas (ECB) bazines palūkanų normas gruodį padidins 25 baziniais punktais.
„Mūsų indeksas sako vienareikšmiškai, kad Europos Centrinis Bankas kels palūkanas, nes pastaruoju metu pagrindinių ECB spykerių (atstovų – BNS) komunikacijos tonas labai stipriai griežtėja. Tikėtina, kad gruodžio mėnesį Europos Centrinis Bankas bazines palūkanas padidins. Rinka mano, kad yra 95 proc. tikimybė, kad ECB bazines palūkanas pakels gruodžio mėnesį 25 punktais“, – sakė A. Izgorodinas.