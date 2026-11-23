Šiemet pavasarį banko analitikai skaičiavo, kad šalies ūkis augs 2,6 procento.
„Citadele“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad išskirtinis Lietuvos ekonomikos augimo laikotarpis baigėsi.
„Mes nenurašom Lietuvos ekonomikos, bet sakom, kad kiti metai bus stipriai kitokie, lyginant su praeitais ir šiais metais. (...) Tas laikotarpis, kada mes sakėme, kad Lietuvos ekonomika turi išskirtinumą, (...) kad augimas yra sparčiausias Europoje (...), yra pasibaigęs. Kitais metais visos trys Baltijos šalys augs panašiu tempu“, – žurnalistams pirmadienį sakė A. Izgorodinas.
Bankas prognozuoja, kad kitąmet šalies BVP augs 2,2 proc., o 2028–2029 metais ekonomikos augimas sieks 2,5 proc.
Analitikas pabrėžė, kad kitąmet ekonomikos augimo tempai Baltijos šalyse turėtų susilyginti.
„Aišku, kas trukdys Lietuvai – tai yra labai aukšta bazė, nes faktas, kad mes keletą metų iš eilės augome labai stipriai, stipriau negu kitos Baltijos šalys. Faktas yra tas, kad ekonomikos skirtumai Baltijos regione susilygins. Visos trys ekonomikos augs, bet augs panašiu tempu ir Lietuvos išskirtinumo kitais metais jau nebebus“, – kalbėjo A. Izgorodinas.
„Citadele“, be to, iki 5,3 proc. mažina vidutinės metinės infliacijos prognozę – balandį prognozavo 6 proc. Kitais metais ji turėtų sumažėti iki 3,8 proc., o 2028–2029 metais – iki 2,8 proc.
Banko teigimu, šiemet šalies nedarbas turėtų siekti 6,8 proc., o darbo užmokestis – augti 7,5 proc.