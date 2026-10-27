Būsto šildymo kompensacijų prašymų skaičius Vilniuje mažėja

„Nuo 2026 m. rugsėjo 1 d. iki spalio 25 d. savivaldybei pateikta 20,7 tūkst. prašymų dėl būsto šildymo, karštojo ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų – 3 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai skaičius siekė 21,3 tūkst.“ – Eltai nurodė sostinės savivaldybė.
ELTA primena, kad Seimas nuo 2026 m. panaikino lengvatinį 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą centralizuotam šildymui ir karštam vandeniui – dabar galioja standartinis 21 proc. tarifas.
Vyriausybė argumentavo, kad priemonė veikė pernelyg lygiagrečiai – teigta, jog ja naudojosi ir tie, kuriems nekyla problemų susimokant už šildymą. Todėl ministrų kabinetas nusprendė labiau akcentuoti paramą gyventojams per šildymo kompensacijų mechanizmą.
Gyventojai dėl šildymo kompensacijų gali kreiptis visą šildymo sezoną. Jeigu asmuo atitinka nustatytas sąlygas ir prašymą pateikia iki sezono pabaigos, kompensacija gali būti skiriama už visą šildymo sezoną.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) duomenimis, per visą 2025–2026 m. šildymo sezoną, rugsėjį–balandį, prašymus dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų iš viso užpildė 408,4 tūkst. gyventojų – 1,4 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, kai buvo pateikta 414,4 tūkst. prašymų.