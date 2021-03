BMW ruošiasi keisti taktiką: daugiau dėmesio skirs elektromobiliams

2020 metais, pasak bendrovės, jos grynasis pelnas sumenko 23 proc. iki 3,9 mlrd. eurų, palyginti su 2019 metais.

BMW teigė esanti pasiryžusi išnaudoti praėjusių metų antroje pusėje prasidėjusį pakilimą, paspartindama savo pagrindinio elektromobilio „i4“ pristatymą į rinką ir smarkiai padidindama savo naujų transporto priemonių pardavimo prognozes.

Pasak bendrovės, per ateinančius 10 metų ji tikisi parduoti 10 mln. visiškai elektrinių automobilių, palyginti su anksčiau apskaičiuotais 4 milijonais.

BMW labai sėkmingai įsiveržė į elektrinių transporto priemonių rinką su savo modeliu „i3“, tačiau pastaruoju metu pardavimai atsilieka nuo Elono Musko vadovaujamos „Tesla“.

Bendrovė teigė, kad po to, kai 2020 metais elektromobilių rinka padidėjo 13 proc., per ateinančius penkerius metus augimas padidės iki „daugiau nei 50 proc.“, o po to iki 2030 metų išaugs dar 20 procentų.

Iki 2030 metų pusė gamintojos parduodamų automobilių bus elektra varomi modeliai.