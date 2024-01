„Bitė“ kels paslaugų kainas: paaiškėjo, kokie kitų operatorių planai

Savo klientams išsiųstame laiške „Bitė“ pranešė, kad skambučių, namų interneto, nešiojamojo interneto ir „Bitės“ televizijos namams „Go3“ planų kainos kils po 1,88 euro per mėn. Augs ir mobiliojo parašo paslaugos įkainis, nuo 0,87 euro per mėn. iki 1,99 euro per mėn.

Turi teisę nutraukti sutartį negrąžinant nuolaidų

Visgi, laiške taip pat paminima, kad pasikeitus paslaugų teikimo sąlygomis klientai turi teisę iki 2024 m. sausio 31 d. nutraukti sutartį, negrąžinant nuolaidų, kurios buvo suteiktos perkant planus.

„Bitės“ privačių klientų segmento vadovas Paulius Kudarauskas Eltai sakė, kad toks kainų peržiūrėjimas reikalingas siekiant užtikrinti tolesnes investicijas į teikiamų paslaugų kokybės gerinimą ir naujausių technologijų vystymą. Anot jo, keliant įkainius buvo įvertinta bendra ekonominė situacija.

„Tokiais atvejais vertiname bendrą ekonominę situaciją, paslaugų teikimui įtaką darančius prekių ir paslaugų kainų, darbo užmokesčio pasikeitimus bei kitus veiksnius. Ruošdamiesi kainyno pakeitimams tiek esamiems, tiek naujiems klientams vertinome, kaip turi keistis paslaugų kainos tam, kad išlaikytume aukštą paslaugų kokybę“, – komentavo P. Kudarauskas.

Kelia kainas dėl investicinių planų

Taip pat, tiek „Bitės“ laiške klientams, tiek P. Kudarausko komentare pabrėžiama, kad peržiūrint kainoraštį buvo siekiama užtikrinti, jog toliau sėkmingai būtų vykdoma „Naujos kartos tinklas 2025“ investicinė programa, pagal kurią į 5G tinklo statybą ir turimų tinklų modernizavimą investuojama istoriškai didelė 100 mln. eurų suma.

Kiti didieji telekomunikacijų paslaugų tiekėjai kainų keisti neplanuoja

Tuo metu „Tele2“ viešųjų ryšių vadovė Asta Buitkutė informavo, kad bendrovė neplanuoja didinti teikiamų paslaugų įkainių nei privatiems, nei verslo klientams. Anot jos, įmonė yra įsipareigojusi ir toliau siūlyti aukštą kokybę už žemą kainą.

„Konkurencija telekomunikacijų rinkoje išlieka labai didelė, nors ir esame veikiami ekonomikos lėtėjimo bei išaugusių kaštų. „Tele2" DNR nuo pat pradžių buvo siūlyti aukštos kokybės paslaugas už gerą kainą – matome, kad to vis dar reikia mūsų klientams, todėl ir toliau to laikysimės“, – Eltai aiškino A. Buitkutė.

„Šį mūsų įsipareigojimą klientai vertina – turime didžiausią mobiliojo ryšio rinkos dalį, mus renkasi daugiausia privačių klientų, o verslo segmentas nuolat auga“, – pabrėžė ji.

„Telia“ kelti kainų neplanuoja

Tuo metu, anot „Telia Lietuva“ atstovo spaudai Audriaus Stasiulaičio, įmonė neplanuoja masinių kainų pakeitimų. Jo teigimu, bet kokie numatomi „Telia“ paslaugų perkainojimai ar pokyčiai – kas kelis metus vykdomo reguliaraus planų grupių atnaujinimo dalis.

„Pavienių paslaugų kainos dažniausiai keičiasi dėl natūralaus planų gyvavimo ciklo – atsižvelgiame į besikeičiančius klientų poreikius interneto greičiui, duomenų kiekiui ar televizijos turiniui, taip pat į poreikius papildomoms vertėms ar paslaugoms – taip kuriame naujus paslaugų planus, o senuosius palaipsniui uždarinėjame“, – Eltai komentavo A. Stasiulaitis.

Jis pabrėžė, kad nors dėl infliacijos ir energetikos kainų yra jaučiamas tam tikras spaudimas, „Telia“ pirmiausiai siekia gerinti įmonės efektyvumą, o ne bandyti amortizuoti praradimus keliant kainas klientams.

„Esame labai konkurencingos, griežtai reguliuojamos ir dinamiškos rinkos dalis, kuri didelės infliacijos ir energijos kainų spaudimą sprendžia atsižvelgdama į labai kompleksiškų dalių sumą. Tačiau tikrai ne paskutinėje vietoje yra pačios įmonės valdymas, todėl sąnaudų spaudimą visada pirmiausiai stengiamės amortizuoti ne savo klientų, o savo efektyvumo sąskaita“, – aiškino jis.