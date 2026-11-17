Kaip praneša bendrovė, įgyvendinant tinklo plėtros projektą „Visos Lietuvos internetas“, 700 MHz dažniai jau aktyvuoti daugiau kaip 1,1 tūkst. ryšio bokštų visoje Lietuvoje. Šiuo metu jie naudojami 4G ryšiui stiprinti, o artimiausiu metu numatoma juos pritaikyti ir 5G technologijai.
Bendrovės teigimu, 700 MHz dažnis leidžia mobiliojo ryšio signalui sklisti didesniu atstumu ir geriau pasiekti pastatų vidų. Tai ypač aktualu kaimiškose vietovėse, kuriose ryšio bokštai yra labiau nutolę vienas nuo kito.
Pasak „Bitė Lietuva“ naujos kartos tinklų direktoriaus Modesto Ropės, vienas iš tinklo modernizavimo pavyzdžių – Rusnė, kurioje aktyvavus naują dažnį mobiliojo interneto greitis ir ryšio skvarba pagerėjo kelis kartus.
„Rusnė puikiai parodo, kokią realią naudą gali suteikti tinklo modernizavimas. Įjungus naująjį dažnį, kelis kartus pagerėjo tiek „Bitės“ ryšio skvarba, tiek duomenų perdavimo greitis“, – pranešime cituojamas M. Ropė.
Anot jo, dėl pasienio teritorijose taikomų dažnių naudojimo apribojimų Rusnėje negalima naudoti 800 MHz dažnio, todėl mobiliojo ryšio užtikrinimas šioje vietovėje yra sudėtingesnis.